Цивілізація майя домінувала на території нинішньої південно-східної Мексики протягом більш ніж 3000 років.

Археологи оголосили про відкриття доіспанського поселення, де стародавні майя готували і їли равликів.

Дослідники виявили поселення під час розкопок в муніципалітеті Тельчак-Пуебло, який знаходиться недалеко від півострова Юкатан, повідомило Іспанське інформаційне агентство EFE.

Нагадаємо, цивілізація майя домінувала на території частини нинішньої Мексики протягом більше 3000 років, аж до іспанської колонізації.

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Розкопки на ділянці в Тельчак-Пуебло виявили кілька доіспанських будівель, розкиданих на площі понад 23 га. Серед структур були "незвичайні земляні кургани", які виявилися повними попелу і деревного вугілля, розповів один з археологів Маріо Альберто Гаррідо. За його словами, в цьому районі немає археологічних пам'яток, тому їх виявлення "дуже важливо" для археології регіону.

Крім споруд, дослідники знайшли понад 100 фрагментів стародавньої кераміки. На їхню думку, більша частина кераміки відноситься до раннього класичного періоду мезоамериканської історії (250-600 роки н.е.), хоча невелика частина відноситься до пізнього докласичного періоду (400 рік до н. е. – 200 рік н. е.).

Місце розташування табору знаходиться "в глушині" і до нього важко дістатися, розповів Гаррідо. На думку дослідників, цілком ймовірно, що майя використовували поселення лише в посушливий сезон.

Археологи також виявили в цьому районі останки "великої кількості равликів", розповіла Алісія Беатріс Квінталь, дослідник Національного інституту антропології та історії Мексики.

Залишки включають цілі модифіковані мушлі равликів, а також багато фрагментів. На думку дослідників, майя використовували равликів, щоб прогодувати себе і зробити посуд, наприклад ложки.

Хоча економіка стародавньої цивілізації майя в цьому регіоні в основному базувалася на вирощуванні таких основних продуктів харчування, як кукурудза, квасоля та кабачки, є дані, що вони також були досвідченими рибалками, мисливцями та збирачами.

Цивілізація майя

Стародавні майя відрізнялися вражаючою архітектурою та мистецтвом. Вони вдосконалили календар, вивчали математику та астрономію. Вони створили єдину повністю розвинену систему письма в доіспанській Америці.

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