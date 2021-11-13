Місяць тому Глен побував у космосі разом з 90-річним актором Вільямом Шетнером на кораблі New Shepard.

49-річний астронавт космічної компанії Blue Origin Глен де Вріс загинув внаслідок падіння невеликого літака у листопаді в Нью-Джерсі.

Про це повідомляє CNN.

Глен де Вріс був менеджером французької корпорації з виробництва медичного програмного забезпечення Dassault Systèmes. У жовтні цього року став учасником екіпажу другого польоту суборбітального корабля New Shepard разом з 90-річним актором Вільямом Шетнером.

Літак упав у лісистій місцевості в містечку Хемптон у 40 милях на північний захід від Нью-Йорка.

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У четвер Нацрада з безпеки транспорту заявила, що розслідує трагедію.

За словами держслужбовців, на борту перебував також приватний пілот – 59-річний Томас П. Фішер.

"Ми спустошені, дізнавшись про раптову смерть Глена. Його пристрасть до авіації, благодійна діяльність і відданість своїй справі ще довго будуть шанувати й ними захоплюватися", – заявили у Blue Origin в Twitter.

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Автор: Яна Ставська