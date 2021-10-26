У Blue Origin обіцяють кожному надати можливість завести власну адресу на орбіті.

Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin запланувала до кінця вже цього десятиліття створити в космосі нову комерційну станцію "Орбітальний риф" (Orbital Reef).

Про це повідомляється на сайті космічної компанії.

"Orbital Reef буде створений для відкриття багатьох нових ринків в космосі і надасть кожному можливість завести власну адресу на орбіті", - відзначили в Blue Origin.

Станція імовірно працюватиме як "бізнес-парк змішаного використання" для дослідників, космічних туристів, бізнесменів та інших клієнтів компанії. Там в роздільних зонах одночасно зможуть жити до 10 осіб, щоб "працювати в космосі на благо Землі". Blue Origin стверджує, що обладнає станцію необхідними житловими, науковими та багатофункціональними модулями.

Читайте такожРосіяни мало не знищили МКС: подробиці небезпечного інцидентуBlue Origin займається будівництвом станції вже понад рік. Її основний партнер - американська Sierra Space. Також у проекті беруть участь Boeing, Redwire Space і Genesis Engineering.

Станція почне працювати в другій половині цього десятиліття.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року Китай "заселив" свою космічну станцію - у червні на базовий модуль "Тяньхе" були доставлені троє астронавтів.

Автор: Станіслав Кожемякін