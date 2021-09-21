Розробники Apple хочуть додати важливу функцію в свої мобільні пристрої.

Американська технологічна компанія Apple розробляє технологію для діагностики депресії і когнітивних порушень за допомогою iPhone.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на анонімні джерела.

Йдеться про алгоритми, здатні визначити подібні психічні порушення, лише аналізуючи дані різних датчиків в мобільних пристроях, зокрема про фізичну активність, режим сну і манері набору тексту.

Робота поділена на кілька ступенів. Перший проект Seabreeze присвячений визначенню депресії, стресу і тривоги - Apple працює над ним спільно з Каліфорнійським університетом. Другим проектом компанія займається разом з фармвиробником Biogen, з яким працює над діагностикою когнітивних порушень.

Читайте такожApple випустила iOS 15 для смартфонів, годинників і планшетівПричому алгоритми працюватимуть локально і не надсилатимуть отримані дані на сервери компанії.

Крім цього, в рамках окремого проекту Apple і Університет Дьюка розробляють алгоритм визначення розладу аутистичного спектра у дітей.

Поки що всі три проекти знаходяться на початковій стадії і коли вони стануть реальними інструментами (і чи стануть ними взагалі), невідомо.

В Apple, Biogen і Каліфорнійському університеті цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, раніше журналісти дізналися, що в смарт-годинниках Apple Watch зможуть з'явитися нові функції - вимірювання температури тіла, артеріального тиску і навіть вмісту глюкози.

Автор: Станіслав Кожемякін