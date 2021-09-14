УНІАН уважно подивився презентацію і готовий розповісти про неї найважливіше.

Apple нарешті провела свою велику осінню презентацію: показала нову лінійку iPhone, представила смарт-годинник Apple Watch Series 7 і оновлені планшети iPad.

УНІАН уважно подивився презентацію і готовий розповісти про неї найважливіше.

Мільйони людей напевно дивилися презентацію виключно заради нового "айфона", і Apple не розчарувала публіку.

Новий iPhone 13 отримав діагональ в 6,1 дюйма. Доступні цілих п'ять кольорів на вибір: рожевий, синій, червоний, "темна ніч" і "сяюча зірка". Знаменита "бровка" над екраном зменшилася на 20%, а камери розставили по діагоналі.

Дисплей прикритий захисним склом Ceramic Shield, заявлена водонепроникність за стандартом IP68. У новинці використовується дисплей Super Retina XDR з роздільною здатністю 2532х1170 пікселів.

iPhone 13 побудований на шестиядерному чіпсеті A15 Bionic з чотирьохядерним GPU. В Apple запевняють, що за продуктивністю ця конфігурація на 50% обганяє найпотужніші рішення конкурентів.

Блок камер складається з двох модулів - стандартного ширококутного і ультраширококутника з кутом огляду в 120 градусів. Використовуються сенсори на 12 Мп, реалізована оптична стабілізація із зсувом матриці. На презентації багато говорилося про режим Cinematic Mode, який дозволяє знімати відео "кінематографічної якості".

У США вартість iPhone 13 стартує з позначки 799 доларів.

iPhone 13 mini

Молодша версія iPhone 13 відрізняється діагоналлю меншого розміру – всього 5,4 дюйма. Відповідно, коштує трохи дешевше, від 699 доларів в реаліях американського роздрібного ринку.

До слова, версій iPhone на 64 ГБ більше немає, обсяг пам'яті у всіх стартує з позначки в 128 ГБ.

Обидві новинки з'являться у продажу 24 вересня.

Новий смарт-годинник від Apple відрізняється від попереднього покоління, перш за все, дисплеєм. Він на 20% більший, ніж у Watch Series 6, і на 70% яскравіший у сплячому режимі.

При цьому габарити годинника практично не змінилися, а ось рамки навколо дисплея сильно зменшилися. Покупці зможуть вибрати один з п'яти кольорів (червоний, синій, зелений, "сяюча зірка" і "темна ніч"). Заявлені і унікальні циферблати, недоступні на старих моделях.

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В Apple кажуть, що на екрані тепер вміщається на 50% більше тексту. Використовувати клавіатуру на годиннику набагато зручніше, підтримується предиктивне введення.

Переднє скло стало набагато міцнішим (на 50% товстіше, ніж у Series 6). Заявлений захист від води на рівні WR 50.

Як запевнили в Apple, Series 7 зможуть пропрацювати 18 годин на одному заряді, а швидкість зарядки в порівнянні з попереднім поколінням зросла на 33%.

У США новинка буде коштує 380 доларів, точна дата старту продажів не повідомлялася.

Базовий iPad "осучаснили", це вже дев'яте покоління популярного планшета від Apple.

Головним нововведенням став новий чіпсет A13 Bionic, який обганяє попередній A12 на 20%. Дисплей тепер підтримує технологію підстроювання колірної температури True Tone.

Крім того, планшет отримав нову фронтальну камеру з сенсором на 12 Мп і надширококутним об'єктивом.

Версія на 64 ГБ буде коштувати в США 330 доларів.

iPad mini

Дизайн iPad mini переосмислили - він отримав більш тонкі рамки, а сканер TouchID тепер знаходиться у кнопці включення. Крім того, планшет підтримує мережі 5G.

Новинка побудована на потужному чіпсеті A15 Bionic і дисплеї Liquid Retina з діагоналлю в 8,3 дюйма. У планшеті використовуються камери на 12 Мп, підтримується перо Apple Pencil.

У США продажі стартують з 24 вересня, найбазовіша версія буде коштувати 499 доларів.

Просунута версія айфона нарешті отримала дисплей з підвищеним герцуванням - підтримується частота оновлення до 120 Гц.

У версії Pro також використовується новий дисплей Super Retina XDR. За частоту оновлення відповідає адаптивна технологія ProMotion, яка за необхідності буде підвищувати частоту, а в інших випадках – знижувати, заради економії заряду батареї.

Продуктивність новинки забезпечена шестиядерним чіпом A15 Bionic, але на відміну від базового iPhone 13, тут він працює з п'ятиядерним GPU.

Корпус смартфона виконаний в рамці з хірургічної сталі, він буде доступний в чотирьох кольорах - сірому, золотистому, білому і світло-блакитному. Фронтальна "бровка" значно зменшилася.

Як завжди, особливий наголос у презентації зробили на фото- та відеоможливостях. Блок камер включає в себе три модулі: основний, зі збільшеною світлосилою, телефотомодуль з триразовим наближенням і надширококутний модуль.

Вартість новинки в США складе тисячу доларів. Продажі почнуться вже з 24 вересня.

iPhone 13 Pro Max

Для тих, кому шестидюймового дисплея недостатньо, Apple представила iPhone Pro Max з діагоналлю в 6,7 дюйма. В іншому він подібний до версії Pro.

Вартість Pro Max в США стартує з позначки в 1099 доларів. Доступні варіанти пам'яті: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ.

Автор: Дмитро Захаров