У найближчій моделі, яку презентують вже Цього місяця, епохальних нововведень чекати не варто.

Шанувальників продукції Apple чекають хороші новини — компанія збирається додати нові функції в свій смарт-годинник Apple Watch.

Про це зі своїх джерел дізналося видання The Wall Street Journal.

Але нової моделі Series 7, презентація якої очікується вже цього місяця, ці зміни не торкнуться — увага розробників була зосереджена на новому дизайні і швидшому процесорі.

Але в наступній моделі - Series 8, яка може вийти у 2022 році - очікуються вже помітніші оновлення.

Вимірювання температури тіла. У годинник додадуть градусник, який буде автоматично визначати, чи є у власника жар.

Читайте такожУ мережу "злили" нову неймовірну функцію iPhone 13Вимірювання артеріального тиску. Нова функція відстежуватиме динаміку артеріального тиску, не вказуючи при цьому конкретні показники систолічного і діастолічного тиску (коли серце виштовхує кров і коли відпочиває).

Моніторинг сну. Новий годинник зможе відстежувати фази сну, ставши конкурентом пристроїв Fitbit та інших компаній, які вже додали таку функцію.

А щоб Series 8 розряджалися повільніше, Apple розробляє енергоефективні способи роботи в нічний час.

Визначення глюкози в крові. В Apple Watch може з'явитися функція глюкометра, яка дозволить виявити діабет. Щоправда, журналісти стверджують, що Apple вже кілька років без значного прогресу працює над цим нововведенням.

Нагадаємо, минулого року була представлена модель Apple Watch Series 6. УНІАН вже повідомляв про характеристики цих смарт-годинників.

Автор: Станислав Кожемякин