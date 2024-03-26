Учені виявили зв'язок між низьким доходом сім'ї та швидшим розпадом білої речовини мозку.

Хоча рівень білої речовини мозку знижується з віком, життя в бідності, схоже, прискорює цей процес. Про це свідчать дані нового дослідження, опублікованого в журналі JNeurosci.

У дослідженні взяла участь 751 людина віком від 50 до 91 року. Його провела група дослідників з Університету Лозанни та Женевського університету в Швейцарії.

Після врахування таких чинників, як вік, стать і деяких ключових проблем зі здоров'ям, дослідження показало, що жителі бідніших домогосподарств мали більше ознак старіння білої речовини мозку під час МРТ-сканування, і отримували нижчі бали за когнітивними тестами, ніж жителі багатших домогосподарств.

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"Це дослідження спрямоване на те, щоб дати уявлення про шляхи, що пов'язують соціально-економічні впливи - дохід сім'ї, професійне становище та соціально-економічні траєкторії впродовж життя - з мікроструктурою мозку та когнітивними здібностями в середньому та пізньому дорослому віці",- пишуть дослідники.

Як повідомляється, біла речовина важлива, коли йдеться про переміщення повідомлень і сигналів по мозку, і її кількість впливає на когнітивні здібності. Життя в бідності - або, як висловилися дослідники, перебування в "хронічному соціально-економічному неблагополуччі" - вже давно пов'язане з поганим здоров'ям і швидшим зниженням когнітивних функцій.

Робота виявила, наскільки вільно молекули рухаються через мозок. У людей з вищими доходами маркери старіння білої речовини мозку не чинили негативного впливу на когнітивні функції.

Схоже, що наявність більшої кількості грошей діє як свого роду буфер проти зниження когнітивних функцій.

Раніше дослідження не вивчали взаємозв'язок між мікроструктурою мозку і рівнем доходу. Однак тепер, коли цей зв'язок виявлено, його можна досліджувати далі - у більших, різноманітніших групах і в умовах більших економічних відмінностей.

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