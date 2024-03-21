На опублікованому відео пацієнт може самостійно рухати курсором на екрані комп’ютера своїми думками.

В нейротехнологічній компанії Ілона Маска Neuralink опублікували відео, в якому показали першу людину, якій вживили чип у мозок.

Як повідомляє видання The Washington Post, це буде ще однією віхою розвитку для компанії, що минулого року отримала схвалення від Управління з продовольства і медикаментів США на проведення випробувань свого електронного мозкового імплантату на людях.

У опублікованому відео в соціальній мережі Маска X, 29-річний пацієнт сказав, що його звуть Ноланд Арбо і що він був паралізований вниз від плечей після нещасного випадку близько восьми років тому. Арбо сказав, що любить грати в шахи, і на відео він продемонстрував як самостійно переміщує курсор, щоб грати в комп’ютерні шахи.

Зазначається, що пристрій Neuralink і конкуруючі продукти розроблені для зчитування активності мозку, щоб розшифрувати, який рух має намір зробити людина, а потім запустити команду для виконання цієї дії.

Пацієнт сказав, що спочатку він практикувався в спробах рухати рукою, поки не стало інтуїтивно зрозумілим уявити рух курсору.

Відео з Арбо з’явилося майже через три роки після того, як Neuralink опублікував відео, на якому зображено мавпу, яка розумом грає в понг. Тоді компанія зазнала критики за поводження з тваринами під час розробки мозкового імпланту.

Робота Neuralink Маска – що відомо

У 2021 році американська компанія Neuralink показала відео з мавпою, яка грає у відеогру без джойстика чи будь-яких кнопок – лише "силою думки".

У вересні 2023 року Ілон Маск визнав, що під час випробування вмирали мавпи, але він стверджував, що жодна із смертей не була пов'язана з імплантацією. Однак розслідування, проведене виданням WIRED, показало зворотне.

Журналісти з'ясували, що деяких тварин приспали після того, як їх стан здоров'я погіршився після імплантації мозкового чіпа.

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