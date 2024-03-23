Раніше він же розповів про те, як силою думки рухає курсор по шаховій дошці на екрані ноутбука, переставляючи фігури

Пацієнт стартапу Neuralink, що розробляє нейроімпланти для вживлення в мозок, написав свій перший пост у соцмережі X (колишній Twitter) за допомогою сили думки. Про це розповів власник Neuralink і X Ілон Маск.

"Перший пост, який зроблено силою думки, з використанням пристрою Telepathy від Neuralink!", – заявив мільярдер.

З цим коментарем він зробив репост запису зі сторінки першого володаря мозкового чипа Нолана Арбо.

"Twitter забанив мене, розпізнавши в мені бота, але 𝕏 та Ілон Маск відновили сторінку, тому що так воно і є", – йдеться в повідомленні.

Раніше 29-річний Нолан Арбо розповів, що він був паралізований вниз від плечей після нещасного випадку близько восьми років тому. За допомогою імплантату Neuralink під назвою Telepathy чоловік знову може взаємодіяти з комп'ютером – але не через мишу і клавіатуру, а силою думки.

Пацієнт Neuralink з імплантованим у мозок чіпом грає в шахи:

Neuralink провела першу операцію з імплантації нейрочипа в січні 2024 року. За словами Маска, показники роботи приладу виглядають багатообіцяючими: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Стартап Маск отримав дозвіл на імплантацію мозкових імплантів людям влітку 2023 року, після того, як випробування на мавпах показали, що технологія справді працює. Тварини з імплантом у мозку спокійно сиділи на стільці і непогано справлялися з аркадною грою Pong, керуючи джойстиком за допомогою сили думки.

Проєкт Neuralink запустили в липні 2016 року, а 2023 року вартість компанії оцінили в $5 млрд. При цьому компанія Маска не претендує на першість в імплантації чипа людині: стартап Synchron ще 2022 року імплантував людині нейрокомп'ютерний інтерфейс, що дає змогу керувати електронними пристроями силою думки.

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