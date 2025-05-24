Експедиція також обстежила прилеглі уламки торпедоносця ВМС США Grumman TBF Avenger, який розбився в тому ж районі.

Дослідники виявили уламки двох давно загублених військових транспортних засобів на морському дні за кілька кілометрів від Сан-Дієго.

Як пише Live Science, це були американський підводний човен, що затонув під час навчальної аварії 1917 року, і навчальний літак ВМС США, який розбився неподалік 1950 року.

Цікаво, що підводний човен USS F-1 затонув за лічені секунди після того, як був сильно пошкоджений внаслідок зіткнення з іншим підводним човном ВМС США. Дев'ятнадцять членів його екіпажу потонули внаслідок аварії, а троє були врятовані іншим підводним човном.

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Відкриття, зроблене експедицією на місце на початку цього року дослідниками з Океанографічного інституту Вудс-Хоул (WHOI) і ВМС США, стало першим випадком, коли уламки підводного човна було виявлено й обстежено з моменту затоплення.

Важливо, що це занадто глибоко для водолазів-людей, тому місце аварії обстежили оператори в керованому людиною підводному апараті (HOV) Alvin та автономному підводному апараті (AUV) Sentry, що базувалися на дослідному судні WHOI Atlantis. Брюс Стрікротт, менеджер групи Alvin у WHOI, сказав:

"Ці два важливих океанографічних інструменти працюють дуже добре разом. Об'єднана міць двох можливостей перетворила глибоководні океанографічні дослідження та розвідку і стає повсякденною частиною наукових місій Alvin".

Бредлі Крюгер, підводний археолог із Командування військово-морської історії та спадщини ВМС США, був на борту Alvin під час деяких занурень і розповів про фатальне затоплення 1917 року.

"USS F-1 проводив 48-годинний інженерний пробіг і експлуатаційні випробування на шляху з Сан-Педро і Сан-Дієго, Каліфорнія, коли сталася аварія. Підводні човни ВМС USS F-2 і USS F-3 перебували поруч, виконуючи аналогічні випробування, коли всі три судна увійшли в туманну смугу. USS F-3 зіткнулася з USS F-1, і після зіткнення USS F-3 залишилася на місці, щоб допомогти врятувати тих, хто вижив, з води", - зазначив учений.

Стікротт сказав, що він вирахував приблизне місце розташування затонулого підводного човна за записами ВМС, і що AUV Sentry був відправлений для обстеження району. Він виявив затонулий підводний човен у перший же день пошуків.

Цікаво, що підводний човен F-1 тепер лежить на правому борту носом на північний захід, а подальші дослідження за допомогою HOV Alvin показали, що підводний човен "напрочуд цілий" після більш ніж 100-річного перебування під водою. Вчений зазначив:

"Тепер затонулий підводний човен є військовим похованням для 19 членів екіпажу, які загинули внаслідок аварії 1917 року. WHOI і ВМС домовилися не вступати в контакт з уламками, щоб зберегти їхній стан і виявити повагу до їхньої спадщини".

Експедиція також обстежила прилеглі уламки торпедоносця ВМС США Grumman TBF Avenger, який розбився в тому самому районі, коли його використовували як навчальний літак у 1950 році.

Стікротт пояснив, що уламки бомбардувальника були відомі WHOI протягом кількох років і іноді ставали метою інженерних і навчальних занурень на Alvin. Але місце розташування уламків було невідоме ВМС США, тому місце було обстежене, щоб додати інформацію до записів ВМС.

За його словами, занурення дали змогу NHHC встановити офіційну ідентифікацію літака і підтвердити, що екіпаж на борту вижив після аварії.

Стікротт додав, що його завжди цікавило число "13", нанесене трафаретом на гондолу двигуна затонулого літака - "явний забобонний елемент". Виявилося, що це число належало до навчальної ескадрильї, якій належав літак на момент аварії.

Новини археології

У Канаді хлопчик за допомогою металошукача знайшов на пляжі озера Гурон старе затонуле судно. У 2023 році сім'я 8-річного Лукаса Атчісона відпочивала в парку Пойнт Фармс, що на північ від міста Годеріх (Онтаріо). Хлопець узяв до рук нещодавно подарований йому металошукач і майже одразу виявив на пляжі металеві шипи.

Батько Лукаса Джейсон спершу подумав, що це використовувалося для прив'язки човна, однак хлопець не повірив, тож вони почали копати глибше. Згодом вони знайшли більше прикріплених до дерева шипів.

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