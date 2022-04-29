Марсохід прибув в дельту стародавньої річки на Червоній планеті - почалася центральна фаза місії.

Цього тижня марсохід Perseverance офіційно розпочав "кампанію Delta Front", під час якої вчені спробують відшукати сліди життя на Марсі.

Про це повідомляє NASA.

Відзначається, що кожна кампанія являє собою частину місії Mars 2020 і присвячена дослідженню окремого регіону.

Так, кампанія Delta Front займе близько половини земного року: Perseverance проїде 40 метрів вгору, по шляху пробурить керн й охарактеризує шаруваті осадові породи, складові дельту. За словами вчених, ці відкладення утворилися мільярди років тому, коли вода текла по поверхні Марса, а річка впадала в стародавній кратер внизу. Якщо в цей час на Марсі дійсно було життя, залишки або сліди цих організмів могли зберегтися в деяких з цих стародавніх порід.

Детальніше про місію

Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, що включає пошуки ознак давнього мікробного життя. Марсохід буде передавати дані про геологію планети і стародавній клімат, прокладе шлях для більш глибокого вивчення людиною Марса і стане першою місією по збору і зберігання марсіанських копалин і пилу.

У наступній місії NASA у співпраці з Європейським космічним агентством відправлять космічний корабель на Марс, щоб забрати ці зразки з поверхні і повернути їх на Землю для аналізу.

Нагадаємо, ровер Perseverance завдяки спеціальним мікрофонам записав 5 годин марсіанського вітру, хрускіт коліс про гравій поверхні Червоної планети і звуки двигунів.

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