Американські мастодонти були волохатими істотами, схожими на шерстистих мамонтів.

Мешканець Нью-Йорка виявив рештки мастодонта льодовикового періоду на своєму задньому дворі недалеко від Скотчтауна в окрузі Оріндж.

Спочатку він помітив два зуби, що стирчали з ґрунту за листям рослини, що призвело до виявлення кількох кісток, включно з цілою щелепою, згідно із заявою, опублікованою Музеєм штату Нью-Йорк.

"Коли я знайшов зуби й оглянув їх у руках, я зрозумів, що це щось особливе, і вирішив викликати експертів. Я схвильований тим, що на нашій території було зроблено таку важливу знахідку для наукової спільноти", - сказав мешканець.

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Зазначається, що це перше відкриття мастодонта в штаті Нью-Йорк за більш ніж 11 років, і дослідники сподіваються, що це дасть їм змогу краще зрозуміти мешканців штату льодовикового періоду, який стався приблизно 120 000-11 500 років тому.

Американські мастодонти були волохатими істотами, схожими на шерстистих мамонтів. Вагою близько 6 тонн, їх можна було порівняти за розміром із сучасними слонами. Вони жили по всій Північній Америці приблизно до 13 000 років тому, здебільшого займаючи соснові ліси і болотисті місцевості. Мастодонти були пристосовані до життя біля кромки води з широкими ступнями і короткими, широко розставленими кістками пальців для ходіння по м'якій, вологій землі.

Округ Оріндж став гарячою точкою для знахідок мастодонтів і був домом для третини зі 150 мастодонтів, виявлених у Нью-Йорку на сьогоднішній день, згідно із заявою музею.

Вчені розкопали нещодавно виявлені скам'янілості, серед яких були фрагмент кістки пальця ноги і фрагмент ребра, а також щелепа і зуби. Роберт Феранець, директор з досліджень і колекцій та куратор тварин льодовикового періоду в Музеї штату Нью-Йорк, зазначив:

"Це відкриття є свідченням багатої палеонтологічної історії Нью-Йорка і триваючих зусиль з розуміння його минулого".

Дослідники планують провести радіовуглецеве датування скам'янілостей, щоб з'ясувати їхній вік. Потім, вивчаючи зуби і щелепу, команда музею сподівається дізнатися, чим харчувалася тварина і як вона взаємодіяла з іншими рослинами і тваринами, а також з її фізичним середовищем.

"Ця щелепа мастодонта дає унікальну можливість вивчити екологію цього чудового виду, що розширить наше розуміння екосистем льодовикового періоду в цьому регіоні. Викопні рештки - це ресурси, які дають чудові знімки минулого, даючи нам змогу не тільки реконструювати стародавні екосистеми, а й забезпечувати кращий контекст і розуміння сучасного світу навколо нас. Кожне відкриття, подібне до цього, наближає нас на один крок до відтворення повної історії Нью-Йорка", - додав Феранець.

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