Стародавній і могутній звір був знайдений в американському штаті Айова.

Археологам з Університету Айови знадобилося 12 днів, щоб розкопати кілька кісток черепа мастодонта, якого знайшов місцевий житель.

Як повідомляє Iowa Now, вік останків налічує 13600 років. Це давно давно вимерлий далекий родич сучасних слонів.

"Це перший добре збережений мастодонт (насамперед череп), який був розкопаний в Айові", - кажуть археологи.

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Виявлення зуба молодого мастодонта вказує на те, що в цьому районі можуть бути й інші останки. Кам'яні знаряддя також були знайдені під час розкопок, проте вони на кілька тисяч років "молодші" за мастодонта.

Хоча мастодонти були приблизно такого ж зросту, що й сучасні слони, вони були більшими і важили до 6 тонн.

Як і інші представники мегафауни, мастодонти повільно зникли незабаром після того, як люди прибули до Північної Америки близько 14 000 років тому.

Останній відомий мастодонт був витягнутий з торфу біля озера Плезант у Мічигані. Вік його становить близько 10 500 років, на ньому видно сліди оброблення і свідчення полювання.

І мамонти, і мастодонти бродили Північною Америкою мільйони років, протягом останнього льодовикового періоду.

Мастодонти були лісовими жителями. Їхні зуби були пристосовані для перемелювання жорстких дерев і чагарників, а не для нарізання трав і злаків, як у мамонтів, що живуть на рівнинах.

Загалом археологічна група виявила 20 різних частин однієї й тієї самої тварини, включно з фрагментами ребра, хребта, кісток ноги і колінної чашечки. Аналіз бивня має розкрити вік, стать і раціон цього ссавця.

Після того, як університет закінчить свій аналіз, кістки будуть виставлені в музеї.

У США знайшли нові рештки мамонта - що відомо

В Іллінойсі чоловік під час прогулянки натрапив на бивень мамонта. Археологи змогли вивчити двометровий бивень, вага якого 270 кілограмів. Вони встановили, що бивень належав колумбійському мамонту, які вимерли 13-11 тисяч років тому, тоді як їхні близькі родичі, шерстисті мамонти, жили ще 6 000 років.

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