Як згодом виявилося, він натрапив на скарб віком щонайменше 1500 років.

Мешканець Данії Оле Ґінеруп Шиц за допомогою металошукача, який він придбав напередодні, знайшов майже кілограм старовинного золота, що стало одним з найбільших скарбів в історії країни.

Його історію розповідає Business Insider.

У грудні 2020 року чоловік вирішив пошукати цінні метали на землі в містечку Вінделєв. За кілька годин він викопав шматок погнутого металу в бруді.

"Я й гадки не мав, що це таке насправді, тож єдине, про що міг подумати - що то кришка від банки з консервованим оселедцем", - прокоментував Шиц знахідку золотого медальйона.

Як згодом виявилося, він натрапив на скарб у майже кілограм золота віком щонайменше 1500 років.

Місце знахідки ретельно досліджували понад пів року фахівці Музею Вайле і Національного музею Данії. Більшість знахідок - це медальйони, причому деякі завбільшки з таріль, а також золоті монети, браслети й підвіски.

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Нагадаємо, у Національному музеї Данії виявили людські останки зі знаменитого кургану Б'єррінгхея, що належить до епохи вікінгів.

Як повідомляється, знайдені ще в 1868 році кістки із залишками тканин більше ста років вважалися втраченими. Ймовірно, через помилку працівників музею довгий час ці знахідки зберігалися в неправильно підписаній коробці.

Загальне збереження кісток виявилося поганим, жодна з них повністю не вціліла. Виділити ДНК з такого матеріалу виявилося неможливим. Однак вчені прийшли до висновку, що, швидше за все, останки належали двом дорослим чоловікам.

Автор: Денис Прядко