На місце приїхали поліцейські та вибухотехніки.

У Рівненської області 16-річний хлопець знайшов термос із гранатами.

За інформацією поліції, вчора ввечері підліток з металошукачем гуляв лісом неподалік села Підлужне у Костопільському районі. Там і знайшов термос, у якому побачив гранати. Хлопець одразу викликав правоохоронців.

Читайте такожУ Києві біля станції метро "Майдан Незалежності" затримали чоловіків з гранатами"За результатами огляду вибухотехніки вилучили два корпуси гранат РГД-5 та Ф-1. Боєприпаси, які в такому стані загрози не становили, відправлені для проведення експертизи у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

У випадку виявлення вибухового пристрою або підозрілого предмета правоохоронці закликають жодним чином не торкатися його, відійти на безпечну відстань та негайно повідомити про знахідку представників поліції, охорони, аварійно-рятувальних служб або зателефонувати за номерами 101, 102.

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Автор: Катерина Комолова