Така чорна діра, за даними астрономів, стала дуже яскравою.

Величезна чорна діра в центрі далекої галактики почала повертатися до життя. Галактика під назвою SDSS1335+0728, яка розташована на відстані 300 мільйонів світлових років від Землі, у 2019 році почала світити яскравіше, ніж будь-коли раніше. У статті журналу Astronomy & Astrophysics зазначили, що така подія стала абсолютною несподіванкою, пише Newsweek.

Астрономи, які помітили таке явище, припустили, що раптове збільшення яскравості може бути пов’язане з неочікуваним пробудженням чорної діри в центрі галактики.

"Уявіть, що ви спостерігали за далекою галактикою протягом багатьох років, і вона завжди здавалася спокійною і неактивною. Раптом її [ядро] починає демонструвати драматичні зміни яскравості, на відміну від будь-яких типових подій, які ми спостерігали раніше. Така поведінка є безпрецедентною", - розповіла співавтор дослідження Паула Санчес Саес, астроном з ESO в Німеччині.

У виданні нагадали, що надмасивні чорні діри від сотень тисяч до мільярдів разів перевищують масу Сонця та знаходяться в центрі більшості галактик, включаючи власну.

"Ці гігантські монстри зазвичай сплять і їх не видно безпосередньо. У випадку SDSS1335+0728 ми змогли спостерігати пробудження масивної чорної діри, [яка] раптово почала ласувати газом, доступним в її оточенні, ставши дуже яскравою", - додав у заяві співавтор дослідження Клаудіо Річчі, дослідник з Університету Дієго Порталеса в Чилі.

Астрономи також припустили, що SDSS1335+0728, швидше за все, має "активне галактичне ядро", яке є дуже яскравою областю, що оточує надмасивну чорну діру в центрі галактики.

Останні космічні дослідження

Як писав УНІАН, скоро станеться рідкісний вибух у небі, за яким можна буде спостерігати неозброєним оком. Астрономи чекають з нетерпінням на цю подію, адже під час неї можна зібрати величезну кількість даних, які можна буде зібрати для вивчення.

Також повідомлялось, що астрономи знайшли галактику з одразу двома чорними дірами.

"Галактика OJ 287, розташована на відстані близько 4 мільярдів світлових років від нас, є одним із найближчих прикладів блазара. Насправді вона досить яскрава, щоб її можна було побачити великими аматорськими телескопами, і існують спостереження за OJ 287, датовані кінцем 1800-х років. Подібні спостереження показують, що кожні 12 років OJ 287, здається, стає яскравішим", - розповіли у Space.com.

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