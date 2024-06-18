Подвійна система чорних дір різко спалахнула, коли одна з них прорізала акреційний диск іншої, на короткий момент створивши подвійний квазар.

За допомогою космічного корабля NASA TESS астрономи знайшли подвійну надмасивну систему чорних дір після того, як менша з пари випустила свій струмінь квазара. Результати відповідного дослідження The Astrophysical Journal публікує Space.com.

Зазначається, що подвійна система чорних дір в активній галактиці на відстані близько 4 мільярдів світлових років від нас різко спалахнула, коли одна з них прорізала акреційний диск іншої, на короткий момент створивши подвійний квазар.

"Галактика OJ 287, розташована на відстані близько 4 мільярдів світлових років від нас, є одним із найближчих прикладів блазара. Насправді вона досить яскрава, щоб її можна було побачити великими аматорськими телескопами, і існують спостереження за OJ 287, датовані кінцем 1800-х років. Подібні спостереження показують, що кожні 12 років OJ 287, здається, стає яскравішим", - пише видання. Відео дня

Так, у 2014 р. к.т.н. студент Паулі Піхайокі з Університету Турку у Фінляндії припустив, що це освітлення спричинене наявністю другої, менш масивної чорної діри, яка обертається та взаємодіє з основною чорною дірою. Якщо це так, орбіта другої чорної діри навколо первинної буде подовженою, тобто вона буде наближатися до первинної лише кожні 12 років. Окрім загального освітлення системи, Піхайокі міркував, що ця взаємодія також має призвести до крадіжки меншою чорною дірою деякої речовини з великого акреційного диска матеріалу навколо первинної чорної діри та створення власного, меншого квазарського струменя протягом короткого часу.

"Злиття між надмасивними чорними дірами є важливим вторинним фактором їхнього величезного зростання, і коли вони обертаються по спіралі одна до одної в процесі злиття, вони випускають гравітаційні хвилі. Хоча частота цих гравітаційних хвиль надто низька, ... LISA (Лазерна інтерферометрична космічна антена) зможе виявити їх злиття, коли вони об’єднуються в великі космічні катастрофи", - резюмує видання.

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