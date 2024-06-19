Вчені припускають, що подія відбудеться вже до вересня поточного року.

Незабаром станеться рідкісний вибух у небі - подія, яка трапляється раз у житті і спостерігати за якою можна буде неозброєним оком.

Як повідомляє Science Alert, у сузір'ї Північної Корони, на відстані понад 2500 світлових років, ховається зірка під назвою T Coronae Borealis. Вона готується до вибуху, який тимчасово змусить зірку стати одним із найяскравіших об'єктів у ночі.

Астрономи з нетерпінням чекають вибуху цієї зірки не тільки тому, що це буде приголомшливо, а й через величезну кількість даних, які можна буде зібрати для вивчення.

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Як повідомляється, T Coronae Borealis (скорочено T CrB) вибухає раз на 80 років протягом щонайменше восьми століть. Востаннє подібна подія відбувалася 1946 року.

Важливо не плутати катастрофічний вибух наднової, коли зірка практично повністю знищується, і вибух цієї класичної нової. Вчені пояснили, що це подвійна зоряна система, що містить залишки колапсуючого ядра зірки, схожої на Сонце, званої білим карликом, і пухкого червоного гіганта-компаньйона.

Білі карлики дуже маленькі і дуже щільні, розміром між Землею і Місяцем, а їхня маса дорівнює масі 1,4 Сонця. Це означає, що вони мають досить сильну гравітацію; і якщо у них є подвійний компаньйон на досить близькій орбіті, вони мають тенденцію відкачувати матеріал, переважно водень.

Згодом цей водень накопичується на поверхні білого карлика, стискаючись під дією гравітаційного тяжіння. Зрештою, тиск і тепло нижнього шару водню стають настільки сильними, що все це запалюється внаслідок нестримного термоядерного вибуху, який вражаюче люто викидає надлишок водню в космос.

За останнє десятиліття астрономи спостерігали, як подвійна система демонструє поведінку, подібну до тієї, що була перед вибухом 1946 року; зокрема, падіння яскравості, яке віщує близьке наближення виверження. Аналіз показує, що це може статися дуже скоро - вже до вересня 2024 року.

Очікується, що вибух стане видимим неозброєним оком, а потім поступово зникне протягом тижня.

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