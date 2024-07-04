У статті дослідники описують, як вони виміряли яскравість усіх частин нашої галактики і провели перепис червоних гігантів, розкиданих по Чумацькому Шляху.

Астрономи виявили, що наша рідна галактика може бути більшою, ніж ми припускали спочатку.

Згідно з новою статтею в журналі Nature Astronomy, нова модель Чумацького Шляху показала, що наша галактика ширша, ніж ми думали.

Дослідники виявили, що опуклість у центрі нашої галактики менш щільно заповнена зірками, ніж вони очікували.

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"Ми отримали значно більший "розмір" (визначається як радіус напівсвітла) Чумацького Шляху, ніж очікувалося", - пишуть дослідники в статті.

Чумацький Шлях - спіральна галактика з перемичкою, що має центральну структуру у формі перемички і кілька спіральних рукавів, які відходять від центру. Галактика має щільну центральну опуклість навколо Галактичного центру, яка, як вважають, містить надмасивну чорну діру під назвою Стрілець А*. Чумацький Шлях містить від 100 до 400 мільярдів зірок, але точну кількість визначити складно через величезні розміри галактики і присутність пилу, який закриває нам огляд.

"Наше розуміння структури Чумацького Шляху значно покращилося завдяки розвитку галактичних спостережень за останні десятиліття. Завдяки близькості до нашої рідної галактики ми можемо вивчати субструктури Чумацького Шляху (наприклад, висоту диска, спіральні рукави і бар/Х-подібну форму) дуже докладно, проте з тієї ж причини глобальна картина структури галактики все ще неповна", - пишуть дослідники в статті.

Положення Сонця, вбудованого в диск, призводить до сильного поглинання світла в напрямку найщільнішої області галактики, і, отже, збір даних із великих вибірок зірок у широкому просторовому діапазоні є дорогим із погляду часу спостереження.

Радіальний профіль поверхневої яскравості по всій галактиці, основний спостережуваний об'єкт галактик, який містить багату інформацію про історію їхнього складання та який легко отримати з їхніх зображень, уже давно відсутній у галактиці Чумацький Шлях.

У статті дослідники описують, як вони виміряли яскравість усіх частин нашої галактики і провели перепис червоних гігантів, розкиданих по Чумацькому Шляху. Вони виявили, що опуклість у центрі галактики не так щільно упакована, як здавалося на перший погляд, а також більш плоска; таким чином, Чумацький Шлях має більший радіус напівсвітла, ніж ми знали.

Радіус напівсвітла - це міра, яка використовується в астрономії для опису розміру астрономічного об'єкта і визначається як радіус, у межах якого випромінюється половина загального світла (або світності) об'єкта. Іншими словами, це відстань від центру об'єкта до точки, в якій половина загального світла об'єкта міститься у сфері цього радіуса.

"Оскільки внутрішній профіль диска сплощується, напівсвітловий радіус Чумацького Шляху значно більший, ніж можна було б очікувати із зображення структури Чумацького Шляху з випуклістю і одноекспоненціальними товстими і тонкими компонентами диска. Ми також підтверджуємо, що історія зростання розміру Чумацького Шляху загалом відповідає галактикам із більшим червоним зсувом, але із систематично меншими розмірами. Наші результати показують, що Чумацький Шлях має більш складну радіальну структуру і більший розмір, ніж очікувалося раніше", - написали вони.

Новини про космос

NASA показало дивовижні кадри лавового озера на супутнику Юпітера Іо. Анімацію створили з даних, зібраних під час недавніх прольотів біля космічного об'єкта.

"Науковці під час місії NASA Juno до Юпітера перетворили дані, зібрані під час двох нещодавніх прольотів повз Іо, на анімацію, що підкреслює дві драматичні особливості супутника Юпітера: гору та майже гладке, наче скло, озеро охолоджувальної лави", - ідеться в повідомленні.