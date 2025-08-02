Розшифровка послання зайняла кілька днів.

Художник з Тасманії Брайан Берфорд виявив запечатану скляну пляшку з посланням, заховану в ніші стіни маяка Кейп-Бруні понад 122 роки тому. Як пише The Guardian, фахівець працював у приміщенні нагорі маяка, де розташовані лінза і механізм освітлення, розбираючись з іржею і корозією, коли його увагу привернув блиск у стіні.

Щоб відкрити пляшку, Берфорд звернувся по допомогу до реставраторів Тасманійського музею та художньої галереї, які дбайливо витягли крихкий зістарений папір.

"Пляшка була запечатана пробкою, вкритою бітумом, що ускладнювало її вилучення", - розповів телеканалу ABC Кобус ван Бреда, старший реставратор паперу музею.

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"Нам довелося видалити бітум із верхньої частини корка, а потім акуратно обійти корок, щоб відокремити його від скла, оскільки корок був просякнутий бітумом", - пояснив він.

За словами команди, розшифровка послання зайняла кілька днів. Виявилося, що лист був не просто запискою, а конвертом із двома рукописними сторінками, в яких докладно описувалися поліпшення, проведені на маяку в 1903 році.

Записка була підписана інспектором маяків Морської ради Гобарта Дж. Р. Мічем, який керував будівництвом та обслуговуванням кількох відомих маяків по всій Тасманії, включно з мисом Сорелл, островом Маацуйкер, островом Тасман, мисом Тейбл і Мерсі-Блафф.

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