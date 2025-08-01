Деякі вчені вважають, що ці підводні утворення можуть бути результатом природних геологічних процесів.

Учені зробили нове відкриття про затонуле місто поблизу Куби. З'ясувалося, що воно може бути старшим за єгипетські піраміди, що може змінити уявлення про історію людства, пише Daily Galaxy.

Зазначається, що це затонуле місто вперше виявили канадські морські інженери Пауліна Зелітскі та Пол Вайнцвейг у 2001 році під час експедиції з картографування дна океану поблизу Куби. Він розташований на глибині понад 600 метрів.

Сканування сонаром виявило структури, що нагадують піраміди, дороги та інші будівлі, які свідчили про наявність складного міського центру. Як пише Daily Mail, цьому місту, ймовірно, понад 6000 років.

Відео дня

Учені розділилися в думках. Одні впевнені в тому, що ці утворення на дні океану були побудовані людьми, а інші вважають, що їхнє місцезнаходження вказує на те, що це не затонуле місто.

У виданні підкреслили, що скептики сумніваються в тому, що стародавнє місто могло зануритися так глибоко під воду в разі затоплення. За їхніми словами, через зсув тектонічних плит для занурення цього району на поточну глибину знадобилися б десятки тисяч років.

Зокрема, кубинський геолог Мануель Ітурральде-Вінент неодноразово відкидав твердження про те, що ці структури є рукотворними. Проте, він визнав, що це незвичайне відкриття, яке необхідно вивчити ретельніше.

Ітурральде-Вінент упевнений, що ці підводні утворення цілком можуть бути результатом природних геологічних процесів. Він не виключає, що регулярність утворень і симетрія можуть бути випадковими.

Якщо ж дослідження підтвердять, що це місто звела стародавня цивілізації тисячі років тому, це може переписати історію людства, додали у виданні. Це може вказати на те, що розвинені міські центри існували задовго до єгиптян.

Археологи знайшли "портал" біля пірамід

Раніше вчені зробили унікальне відкриття біля Великих пірамід Гізи. Вони помітили таємничу підповерхневу аномалію, яка може вказувати на приховані камери або проходи під Західним кладовищем.

Професор Мотоюкі Сато з Університету Тохоку розповів, що вони виявили чітку L-подібну структуру та зону з високим електричним опором на глибині до 10 метрів. Під нею міститься аномалія з високим електричним опором, що може свідчити про наявність ущільненого піску або навіть потенційного "порталу" до стародавніх споруд.

Вас також можуть зацікавити новини: