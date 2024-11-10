У пляшки незвичайне заокруглене дно, а її корок був закріплений дротом.

Інженери знайшли пляшку з посланням 132-річної давності всередині стін маяка Корсволл на півдні Шотландії.

Знайдена записка стала першим посланням у пляшці, коли-небудь виявленим на маяку в Шотландії, пише BBC. Записка написана пером і чорнилом і датована 4 вересня 1892 року. У ній вказані імена інженерів, які встановили новий тип світла на вежі заввишки 30 м. У ній також вказані імена доглядачів маяка.

20-сантиметрова пляшка була знайдена інженером-механіком Россом Расселом під час огляду об'єкта. Він помітив її, знявши панелі в шафі, але вона була далеко і дістати рукою її не можна було. Але команда витягла її за допомогою підручних засобів.

Інженери почекали прибуття доглядача маяка Баррі Міллера, перш ніж відкрити її. "Боже мій, який я вдячний їм за це", - сказав він.

У пляшки опукле дно і вона не може стояти вертикально. Пляшка зроблена з грубого скла, сповненого маленьких повітряних бульбашок. Припускаэться, що колись у ній була олія.

Пробка була зроблена з коркового матеріалу, який з часом розширився і прилип до скла, а дріт, який утримував її, заіржавів.

Доктор Міллер розповів, що у нього тремтіли руки під час відкриття пляшки. "Це було так хвилююче, наче зустрів колег із минулого", - поділився він.

"Це було схоже на дотик до них... можна було побачити стиль їхнього почерку. Вони сховали пляшку в такому місці і знали, що її не знайдуть дуже довгий час", - сказав Міллер.

У записці було написано: "Станція світлового і протитуманного сигналу Корсволла, 4 вересня 1892 року. Цей маяк був встановлений інженером Джеймсом Веллсом, Джоном Вествудом Мілрайтом, інженером Джеймсом Броді, Девідом Скоттом Лаборером з фірми James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Единбург, з травня по вересень і знову засвічений у четвер ввечері 15 вересня 1892 року. На той час на станції працювали наступні доглядачі: Джон Вілсон Директор, Джон Б. Хендерсон 1-й помічник, Джон Б. Хендерсон 1-й помічник, Джон Б. Хендерсон 1-й помічник, Джон Б. Хендерсон 1-й помічник, Джон Б. Хендерсон 1-й помічник, Джон Б. Хендерсон 1-й помічник. Хендерсон 1-й помічник, Джон Локхарт 2-й помічник. Лінзу і машину надали James Dove & Co Engineers Greenside Edinburgh, а встановили Вільям Бернесс, Джон Гарровер, Джеймс Додс. Інженери вищевказаної фірми".

Росс Рассел, який знайшов пляшку разом зі своїми колегами Морганом Деннісоном і Нілом Армстронгом, сказав, що це було неймовірне відкриття. "Записка була просто сенсаційною, я був просто в повному подиві", - сказав Росс.

"Бути першою людиною, яка доторкнулася до пляшки після 132 років, було просто приголомшливо. Така знахідка трапляється раз у житті", - сказав Рассел.

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