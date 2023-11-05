Монети в основному були знайдені на великій території піску між підводними водоростями і пляжем.

Металеві предмети, випадково виявлені дайвером на дні моря неподалік узбережжя Сардинії, виявилися десятком тисяч стародавніх бронзових монет.

Монети, датовані першою половиною IV століття, були знайдені в морській траві недалеко від північно-східного берега середземноморського острова. Точна кількість знайдених монет поки не встановлена, оскільки вони сортуються, пише Associated Press. Як повідомило Міністерство культури Італії, їх налічується щонайменше близько 30 тисяч, а можливо, і до 50000, враховуючи їхню сукупну вагу.

"Усі монети перебували у відмінному і рідкісному збереженні", - заявили в міністерстві й додали, що на кількох монетах, які були пошкоджені, все ще були розбірливі написи.

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"Скарб, знайдений у водах Арцакени, являє собою одну з найважливіших знахідок монет", - сказав Луїджі Ла Рокка, представник Департаменту археології Сардинії.

Ла Рокка додав, що знахідка є "ще одним свідченням багатства та важливості археологічної спадщини, яку все ще зберігає дно наших морів, що перетиналися людьми та товарами найдавніших епох".

Монети в основному були знайдені на великій території піску між підводними водоростями і пляжем. У міністерстві заявили, що, враховуючи розташування і форму морського дна, поблизу можуть знаходитися останки уламків корабля.

Інші новини про археологічні знахідки

Як повідомляв УНІАН, раніше давньоримська золота монета, знайдена ще 300 років тому, відкрила для істориків імператора, якого вважали вигаданим. Раніше монету порахували фальшивкою, а імператора Спонсіана I, зображеного на ній - вигаданим персонажем. Однак тепер дослідники виявили, що і те, і те інше - справжнє, і викреслений з історії римський імператор дійсно існував.

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