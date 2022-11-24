Керівник дослідження, сказав, що він був приголомшений відкриттям. Тепер дослідникам належить відповісти на питання, ким був цей імператор.

Стародавню золоту монету, знайдену ще 300 років тому, порахували фальшивкою, а імператора Спонсіана I, зображеного на ній - вигаданим персонажем. Однак тепер дослідники виявили, що і те, й інше справжнє, і викреслений з історії римський імператор дійсно існував.

Монету знайшли в Трансільванії, колись далекому форпості Римської імперії. Вона припадала пилом у музейній шафі, оскільки експерти 19 століття визнали монету підробкою, повідомляє Бі-бі-сі.

Однак зараз вчені впевнені, що подряпини, досліджені під мікроскопом, доводять, що монета дійсно була в обігу 2000 років тому.

Відео дня

Професор Лондонського університетського коледжу Пол Пірсон, який керував дослідженням, сказав, що він був приголомшений відкриттям.

"Ми знайшли імператора. Це була фігура, яку експерти визнали вигаданою і списали з рахунків. Але ми вважаємо, що він був справжнім і що він мав роль в історії", - пояснив Пірсон.

Монета була частиною невеликого скарбу, виявленого в 1713 році. Аж до середини 19 століття вважалося, що це - справжня римська монета. Але потім тодішні експерти запідозрили, що вона може бути справою рук фальшивомонетників через її грубувате виконання.

Хрест на монеті (а слідом за нею і на імператорі Спонсініані) поставив провідний експерт з монет того часу з Національної бібліотеки Франції Генрі Коен. У 1863 році він аналізував монету для свого каталогу і дійшов висновку, що це не просто сучасна підробка, c "дурною вигадкою", але ще і погано зроблена.

Інші фахівці з ним погодилися, і до цього дня Спонсіан в наукових каталогах не згадується.

Однак професор Пірсон, побачивши фото монети, коли шукав книги про історію римської імперії, звернув увагу на подряпини на поверхні, які, як він вважав, могли свідчити про те, що монета все ж була в обігу.

Він зв'язався з музеєм Хантеріана Університету Глазго, де зберігалася шукана монета разом з іншими трьома оригінальними трансільванськими скарбами, і попросив дозволу працювати там разом з іншими дослідниками.

Всі чотири монети розглянули під потужним мікроскопом і підтвердили, що подряпини і відколи на них відповідають патернам грошей, які зазвичай бовтаються в гаманцях.

Хімічний аналіз, за словами хранителя монет Хантеріанського музею Єспера Ерікссона, показав, що монети були закопані в грунт сотні років тому.

Тепер дослідникам належить відповісти на питання, ким був Спонсіан.

Дослідники вважають, що він був воєначальником, який був змушений проголосити себе імператором Дакії - найвіддаленішої провінції Римської імперії, що займала частину території сучасної Румунії.

Археологічні дослідження встановили, що Дакія була відрізана від решти Римської імперії приблизно в 260 році нашої ери.

Лютувала пандемія чуми, в Римській імперії йшла громадянська війна, імперія розпадалася.

За словами Єспера Ерікссона, оточений ворогами і відрізаний від Риму, Спонсіан, ймовірно, взяв на себе верховне командування в період хаосу та громадянської війни, захищаючи військове та цивільне населення Дакії до відновлення порядку та евакуації провінції між 271 і 275 роками н. е.

"За нашою інтерпретацією, він відповідав за підтримку контролю над військовими і цивільним населенням, оскільки вони були оточені і повністю відрізані. І щоб створити в провінції функціонуючу економіку, вони вирішили карбувати власні монети", - пояснив Ерікссон.

Ця теорія пояснює, чому монети не схожі на римські.

"Вони могли не знати, хто був справжнім імператором, тому що йшла громадянська війна. Але те, що їм було потрібно, - це верховний воєначальник за відсутності реальної влади з Риму. Він прийняв командування в той період, коли таке командування було необхідно", - поділився думкою професор Пірсон.

Як тільки дослідники встановили, що монети були справжніми, і що вони виявили, на їхню думку, історичну постать, яка досі вважалася вигаданою, вони попередили про це дослідників в музеї Брукенталя в Сібіу, в Трансільванії, де також є спонсійська монета.

Вона була частиною спадщини барона Самуеля фон Брукенталя, губернатора Трансільванії часів Габсбурзької монархії. Барон вивчав монету перед смертю, і легенда свідчить, що він написав записку зі словом "справжня" - це було останнє, що він зробив у житті.

Фахівці музею Брукенталя, як і всі інші експерти, раніше класифікували свою монету як історичну підробку. Однак змінили свою думку, коли побачили дослідження британських вчених.

За словами виконуючого обов'язки директора Національного музею Брукенталя Александру Костянтина Читуце, знахідка становить особливий інтерес для історії Трансільванії та Румунії.

"Для історії Трансільванії та Румунії зокрема і для історії Європи в цілому. Якщо ці результати будуть прийняті науковим співтовариством, це означає додавання ще однієї важливої фігури в нашу історію", - сказав Читуце.

Знахідки археологів

Знахідки археологів у всьому світі іноді вражають своїм значенням. Наприклад у вересні уряд Мексика оголосило про відкриття" вражаючого " археологічного пам'ятника-стародавнього міста. Експерти припускають, що це місто майя. Еа місці розкопок виявили понад 300 будівель, висота деяких з них перевищує 8 м.нову археологічну зону називали Паамул II.

Вас також можуть зацікавити новини: