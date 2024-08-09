За словами дослідників, викопна істота могла жити у Тріасовому періоді.

У Бразилії проливні дощі розмили частини скам'янілостей, внаслідок чого було відкрито те, що, за словами науковців, може бути найдавнішими відомими у світі скелетами динозаврів, пише The Independent.

"Майже повністю збережені" скам'янілості динозавра були виявлені поруч з водосховищем у найпівденнішому штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул. За словами дослідників, вони можуть мати вік близько 233 мільйонів років.

Вчені припустили, що викопна істота жила у Тріасовому періоді, коли всі континенти Землі були єдиним суходолом під назвою Пангея, а динозаври щойно з'являлися на світ. За словами дослідників, знайдена скам'янілість належить до родини герреразаврів - хижих динозаврів, які виростали до 2,5 м у довжину, а в ширину досягали 2,5 м.

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Зазначається, що ці двоногі динозаври мандрували великими територіями сучасної Бразилії та Аргентини.

"Це одна з найстаріших знахідок у світі", - зауважив Родріго Мюллер з Федерального університету Санта-Марія в інтерв'ю місцевому інформаційному агентству Agência Brasil.

"Спочатку здавалося, що це лише кілька ізольованих кісток, але коли ми розкрили матеріал, то побачили, що маємо майже повний скелет", - додав д-р Мюллер в інтерв'ю Associated Press.

Науковці підкреслили, якщо ці знахідки, які ще не пройшли експертну оцінку, виявляться правдивими, то вони зможуть пролити більше світла на походження динозаврів.

У виданні нагадали, що епоха динозаврів почалася в 50-мільйонному тріасовому періоді після Пермського вимирання, коли загинуло близько 90% видів на Землі.

"Це вже важливо через ту роль, яку воно, ймовірно, відіграє в розумінні походження динозаврів", - наголосив д-р Мюллер.

Проте регіон, де розташоване місце знахідки на півдні Бразилії, з кожним роком зазначає все руйнівніших зливових дощів. Тому тепер дослідники змагаються з часом, аби розкопати рештки скам'янілостей у регіоні до того, як подальші дощі знищать їх. Їм вже вдалося з'ясувати, що "кістка ноги і тазова кістка" динозавра вже були зруйновані повенями.

Інші цікавинки про динозаврів

Раніше дослідникам вдалося відкрити новий вид динозаврів, які жили під землею. Збереженість таких скам'янілостей та деякі відмінні риси вказували на те, що ці тварини могли зариватися в землю.

Також повідомлялось, що вченим вдалося відкрити новий вид динозаврів, які схожі на "курчат з пекла". Відкриття було зроблено на основі скам’янілостей, які раніше вважалися молодими представниками вже відомого виду.

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