Відкриття додало аргументів гіпотезі, що динозаври процвітали, а не вимирали, коли їм на голову впав фатальний астероїд.

Вчені відкрили новий вид динозаврів, який вже прозвали "пекельними курчатами". Це відкриття стало важливим свідченням на підтримку гіпотези, що диназоаври процвітали до того, як їх знищив сумнозвісний астероїд, пише йдеться у публікації в науковому журналі PLOS One.

Відкриття було зроблено на основі скам’янілостей, які раніше вважалися молодими представниками вже відомого виду. Новий вид назвали Eoneophron infernalis. Вчені кажуть, що це відкриття має велике значення для нашого розуміння того періоду, який вважали ерою поступового занепаду динозаврів.

Скам'янілості, про які йдеться, нагадували задні кінцівки динозавра Anzu wyliei, якого прозвали "пекельним курчам" через його зовнішність. Однак детальне вивчення показало, що вони належать схожому, але досі не ідентифікованому виду.

Відео дня

Досі вчені сперечалися, чи були динозаври в стані занепаду чи процвітали до того моменту, коли 65 мільйонів років тому в Землю врізався доленосний астероїд. Але відкриття нового виду хижих динозаврів, що мешкали в районі формації Хелл-Крік (північний захід США), свідчить, що популяція динозаврів тут не була в стані скорочення на той момент.

Це відкриття свідчить про те, що вченим, ймовірно, ще належить відкрити багато досі невідомих видів динозаврів, які жили в ту епоху.

Інші матеріали про палеонтологію

Як писав УНІАН, вчені виявили, що гігантська акула-мегалодон була стрункішою, ніж вважалося раніше. Попередні реконструкції мегалодона брали за основу пропорції сучасної великої білої акули.

Також ми розповідали, що науковці виявили новий доісторичний вид котів, який жив на території сучасної Іспанії близько 15,5 млн років тому. Ця знахідка проливає більше світла на різноманітність котячих в той період.

Вас також можуть зацікавити новини: