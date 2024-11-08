Дослідники стверджують, що це відкриття може поставити під сумнів історичне оповідання, яке було побудовано з моменту повторного відкриття Помпей.

Дослідники вивчили ДНК, що збереглася в останках скелетів жертв виверження вулкана Везувію, яке поглинуло римське місто Помпеї.

Як пише Interesting Engineering, цей катаклізм заховав жителів міста під товстим шаром вулканічного попелу і призвів до збереження багатьох тіл.

Група дослідників під керівництвом Девіда Райха і Алісси Міттнік з Гарвардського університету заглибилася в стародавню ДНК людей, зліпки тіл яких були створені шляхом заливки гіпсу в порожнечі, залишені тілами, що розкладаються. Дослідження було опубліковано в журналі Current Biology.

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Аналізуючи їхній генетичний склад, вчені виявили вражаючі відкриття. Пара, яку вважали матір'ю і дитиною - на підставі їхнього розташування - насправді була неспорідненими дорослим чоловіком і дитиною. Девід Карамеллі з Університету Флоренції в Італії, який є частиною дослідницької групи, сказав:

"Це дослідження показує, наскільки ненадійними можуть бути розповіді, що ґрунтуються на обмежених доказах, які часто відображають світогляд дослідників того часу".

Дослідники стверджують, що це відкриття може поставити під сумнів історичну розповідь, яка була побудована з моменту повторного відкриття Помпей у 1700-х роках. Для цього дослідження вчені проаналізували давню ДНК зі зліпків тіл.

Генетичний аналіз показав, що стать і сімейні зв'язки цих людей значно відрізняються від інтерпретацій, зроблених раніше на основі сучасних припущень. Райх сказав:

"Наукові дані, які ми надаємо, не завжди збігаються із загальноприйнятими припущеннями. Наприклад, одним із примітних прикладів є відкриття того, що доросла людина, яка носить золотий браслет і тримає дитину, традиційно інтерпретована як мати і дитина, була неспорідненими дорослим чоловіком і дитиною. Аналогічно, пара осіб, які вважаються сестрами, або матір'ю і дочкою, як було виявлено, включала принаймні одного генетичного чоловіка. Ці результати кидають виклик традиційним гендерним і сімейним припущенням".

Вчені витягли ДНК з фрагментованих останків у зліпках: вони вибрали 14 з 86 зліпків, які в даний час проходять реставрацію для аналізу. Ця методологія призвела до виявлення генетичних зв'язків, біологічної статі та предкового походження 14 осіб.

Зазначається, що результати суперечать давнім припущенням, які насамперед ґрунтувалися на зовнішньому вигляді та розташуванні зліпків. Також дослідження проливає світло на різноманітне походження жителів Помпей.

ДНК-докази свідчать про те, що місто було "плавильним котлом" культур, у якому селилися люди з різних частин Середземномор'я. Результати показали різноманітне генетичне тло, яке в основному походить від іммігрантів зі східного Середземномор'я.

Це відкриття підкреслює "космополітичну природу Римської імперії", підкреслюючи її велику мережу торгівлі та культурного обміну.

"Наші відкриття мають значні наслідки для інтерпретації археологічних даних і розуміння стародавніх суспільств. Вони підкреслюють важливість інтеграції генетичних даних з археологічною та історичною інформацією, щоб уникнути невірних тлумачень, заснованих на сучасних припущеннях. Це дослідження також підкреслює різноманітну і космополітичну природу населення Помпеї, відображаючи ширші моделі мобільності та культурного обміну в Римській імперії", - підсумувала Міттнік.

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