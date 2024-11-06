Виявлені трави, особливо рослина "ефедра", є основою дослідження.

У Марокко археологи виявили важливу знахідку, яка поглибить розуміння давніх медичних практик і дасть уявлення про історію людської медицини.

Учені знайшли докази використання лікарських трав у печері Grotte des Pigeons у Тафугальті, яка датується 15 000 років тому, пише Interesting Engineering.

Відтоді як печеру було виявлено 1908 року, постійні розкопки та дослідження в цьому місці дали археологам нові відомості про життя в доісторичні часи в Північній Африці.

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Це місце вважається найстарішим похованням у Північній Африці. Воно містить щонайменше 34 скелети іберомаврів, датованих пізнім кам'яним віком (близько 15 000 років тому).

Зазначається, що ця нещодавня знахідка підкреслює креативність наших пращурів у використанні природних ресурсів і розширює розуміння стародавніх методів лікування.

Результати цього важливого дослідження були опубліковані в журналі Nature. Виявлені трави, особливо рослина "ефедра", є основою цього дослідження.

Дослідники вивчили поширення і потенційне застосування ефедри в пізньому плейстоцені, проаналізувавши винятково збережені макроскам'янілості рослин, знайдені в археологічних шарах, вік яких становить близько 15 000 років.

Ефедра - широко відома лікарська трава, а рештки рослин у цій печері, пов'язані з діяльністю людини, є найдавнішими з коли-небудь задокументованих.

Залишки рослини було виявлено у спеціально відведеній ділянці печери, яку використовували для поховань після певних поховальних практик. Пряме радіовуглецеве датування ефедри та людських останків дає змогу припустити, що вони існували в один і той самий час.

Вчені розглядали відкриття ефедри та її розміщення на місці поховання як ознаки того, що ця рослина мала важливе значення в похоронних практиках. Дослідження показують, що в той час людські суспільства використовували ці трави в лікувальних цілях, наприклад, для полегшення застуди і мінімізації кровотечі.

Початкові дослідження виявили ознаки найбільш ранньої відомої хірургічної операції в тій самій печері, де на людському черепі були виявлені сліди операції. Це означає, що людина, яка пройшла процедуру, вижила і перенесла біль завдяки цим травам.

Зазначається, що це відкриття виходить за рамки просто археологічного відкриття: це розширює наше розуміння здатності людей використовувати трави в лікувальних цілях, трансформуючи наші погляди на практики предків.

Новини археології

Археологи виявили в Помпеях крихітний будинок, заповнений складними та еротичними фресками. Він розташований у центральному районі міста і досить малий за розміром порівняно з іншими.

У ньому також відсутній відкритий двір (атріум) - звичайне видовище в римській архітектурі. Експерти вважають, що ця зміна могла статися через зміну тенденцій у римському, особливо помпейському суспільстві в першому столітті нашої ери.

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