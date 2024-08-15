Під час виверження вулкана ці люди намагалися сховатися в маленькій кімнаті, яка і стала їхньою могилою.

У Помпеях археологи знайшли останки чоловіка і жінки, які загинули, коли шукали укриття під час виверження вулкана Везувій у 79 році н. е.

Археологи зазначили, що у жінки із собою був невеликий запас скарбів. "Дві жертви виверження" вулкана були знайдені всередині невеликої кімнати, де вони опинилися в пастці.

Археологи зазначили, що тоді внаслідок виверження загинуло щонайменше 1200 із 20 тис. жителів міста, а добре збережені останки дають уявлення про те, якими були їхні останні хвилини.

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"Цю кімнату обрали двоє людей як укриття, щоб перечекати падіння пемзи і вулканічного попелу, який заповнював усі інші кімнати будинку", - ідеться в заяві археологів.

Однак, як вказали вчені, зачинені двері фактично блокували можливість втекти, залишивши їх "у пастці... Їхня смерть була спричинена пірокластичним потоком, який їх поховав".

"Жінка була знайдена на ліжку. З нею була невелика схованка зі скарбами: золотими, срібними та бронзовими монетами, а також деякі коштовності, включно з парою золотих і перлинних сережок", - йдеться в заяві.

Археологиня Софі Хей зазначила, що, хоча незрозуміло, яку "сентиментальну цінність" мали монети і коштовності, які тримала жінка, але вона, можливо, бачила в них "гроші, необхідні для виживання... або особисті речі, які щось значили для неї".

Останки чоловіка віком від 15 до 20 років було знайдено в кутку кімнати. Він загинув, коли на нього обвалилася стіна, тоді як жінка віком від 35 до 45 років впала на дерев'яне ліжко і померла через деякий час, сказала Хей.

"Поки що ми не знаємо ні стосунків між ними, ні їхнього соціального статусу", - додала археолог.

Археологи зазначили, що під час розкопок було виявлено дерев'яне ліжко, табурет, скриню і стіл із мармуровою стільницею.

Інші новини про знахідки в Помпеях

Минулого літа в Помпеях під час розкопок фахівці знайшли будинок із піччю, фресками та розписаними стінами, а також на місці знахідки було виявлено три людські скелети. Як припустили археологи, до виверження Везувію цей будинок належав багатому торговцю.

А наприкінці 2023 року новий проєкт на території археологічних розкопок у Помпеях відродив стародавні методи фарбування тканин, щоб розкрити деталі повсякденного життя мешканців міста до того, як його зруйнував вулкан.

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