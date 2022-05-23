На отриманому відео Земля і Місяць видні здалека, на відстані близько 360000 кілометрів.

Космічний апарат "Люсі" зняв, як виглядає повне місячне затемнення з космосу.

Як повідомляє Science Alert, під час недавнього повного місячного затемнення, яке можна було спостерігати в ніч на 16 травня на більшій частині Америки, "Люсі" перебувала на відстані близько 100 мільйонів кілометрів від Землі.

"Хоча повні місячні затемнення не так вже й рідкісні - вони трапляються щороку або близько того - не так вже й часто ви отримуєте можливість спостерігати їх під абсолютно новим кутом. Коли команда зрозуміла, що у "Люсі" була можливість спостерігати це місячне затемнення в рамках процесу калібрування приладу, всі були неймовірно схвильовані", - сказав планетолог Хал Левісон.

Як повідомляється, протягом приблизно трьох годин космічний апарат зробив 86 мілісекундних експозицій. Потім ці знімки відправили на Землю і склеїли, щоб отримати відео.

На отриманому відео Земля і її супутник видно здалека, на відстані близько 360000 кілометрів, обидва освітлені Сонцем. Місяць набагато тьмяніше Сонця, тому вчені збільшили його яскравість, щоб зробити видимим. По ходу відео Місяць повністю гасне у тіні Землі.

Нагадаємо, раніше телескоп Hubble сфотографував унікальне місце у Всесвіті - скупчення зірок, яке розташоване близько до землі.

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