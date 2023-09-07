Найбільші астероїди пролетять повз Землю 8 і 10 вересня, прогнозують науковці.

До Землі наближаються одразу пʼять великих астероїдів. Вони пролетять повз планету між 6 і 10 вересня.

Відповідно до інформаційної панелі NASA Asteroid Watch, одне з небесних тіл – розміром з будинок. Ще два астероїди – завбільшки з літак, інші два – з автобус.

Астероїд під назвою JA5 розміром із будинок наблизився до Землі першим – він пройшов повз планету 6 вересня на відстані 5,1 мільйона кілометрів від Землі. Уперше тіло розміром у 18 метрів спостерігали в 2021 році.

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Ще три астероїди пролетять поблизу Землі 8 вересня. Один з них називається QC5, його порівнюють з літаком – він матиме розмір близько 25 метрів і пролетить на відстані понад 4 млн км від планети. Вперше його спостерігали у 2023 році.

Інше небесне тіло, назване GE, розміром приблизно з автобус (8 метрів) вперше помітили в 2020 році. Воно пролетить на відстані у понад 5,7 мільйона кілометрів від Землі.

Того ж дня повз планету пролетить третій астероїд, який порівнюють за розміром з автобусом (12 метрів), має назву RG. Його виявили у 2023 році. За даними вчених, він пролетить на відстані 1,65 мільйона кілометрів від Землі.

Ще один великий астероїд розміром з літак має назву QE8. Він пролетить повз Землю 10 вересня. Вперше це тіло виявили у 2023 році. Його розмір становить приблизно 52 метри. Він підійде до Землі найближче – астероїд пролетить на відстані 1,52 мільйона кілометрів.

Жоден з астероїдів не має становити загрози для планети.

Новини космосу: ви могли це пропустити

12 вересня люди матимуть змогу побачити унікальну комету, що наближається до Землі. Обʼєкт під назвою Нісімура виявили тільки в серпні.

Крім того, вчені відкрили нову екзопланету, яку назвали TOI-332b. Вона руйнує теорію формування планет. Вчені кажуть, що її щільність становить 9,6 грама на кубічний сантиметр. Для порівнняння, щільність Землі – 5,51 грама на кубічний сантиметр.

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