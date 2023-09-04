TOI-332b має величезну щільність – 9,6 грама на кубічний сантиметр.

Вчені відкрили нову екзопланету, що отримала назву TOI-332b. Фізичні властивості цієї планети та відстань між нею та її зіркою вразила астрономів – те, як вона влаштована, складно пояснити за допомогою сучасної теорії формування планет.

Як пише ScienceAlert, на сьогоднішній день людство виявило та підтвердило понад 5500 екзопланет (це позасонячні планети, і світи за межами Сонячної системи). Водночас в Чумацькому Шляху виявлено вкрай мало екзопланет, які були б схожими на TOI-332b, і відкриття останньої може допомогти вченим більше зрозуміти про те, як формуються планети.

Маса цієї екзопланети сягає 57,2 маси Землі, тоді як маса Нептуна становить 17,15 маси Землі. Це означає, що TOI-332b має величезну щільність – 9,6 грама на кубічний сантиметр, що робить її однією з найщільніших екзопланет, які коли-небудь були знайдені. TOI-332b щільніша за залізо і багато інших планет. Для порівняння – Нептун має щільність 1,64 грама на кубічний сантиметр, а Землі – 5,51 грама.

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Моделювання, зроблене вченими, показує, що ця екзопланета має величезне щільне залізне ядро ​​зі скелястою мантією та занадто тонкою атмосферою з водню та гелію. Утім для планет з ядром такого розміру, як у TOI-332b, характерна велика, густа, протяжна атмосфера (подібна до атмосфери Юпітера). Тож тепер вчені намагаються зрозуміти, куди ж поділася атмосфера TOI-332b. Одна з версій, що розглядають, полягає у тому, що більшу частину атмосфери TOI-332b зруйнувало гігантський удар об інший об’єкт розміром із планету. Але це не єдина версія. Вчені також припускають, що TOI-332b ніколи не нарощувала атмосферу.

"Ця незвичайна планета змушує перевірити те, що ми зараз розуміємо про формування планет; як таке гігантське ядро ​​існує без газової оболонки, залишається питанням без відповіді. Потрібні подальші спостереження, щоб потенційно роз’єднати історію формування та поточні характеристики TOI-332b", – зазначають дослідники.

Екзопланети - новини про унікальні небесні тіла

Раніше астрономи знайшли найгарячішу серед відомих на сьогодні екзопланет.

Також астрономи знайшли екзопланету, яка майже на 50 відсотків більша за наш Юпітер, але вона настільки легка і пухка, що її загальну щільність можна порівняти зі щільністю цукрової вати.

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