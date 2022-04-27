Максимальне зближення з Землею відбудеться 28 квітня і 9 травня.

У четвер, 28 квітня, біля Землі пролетить масивний астероїд з передбачуваним розміром від 350 до 780 метрів.

Про це повідомляє Newsweek.

Як повідомляється, цей астероїд пролетить повз нашу планету зі швидкістю близько 37000 км/год в четвер. Але всього через кілька днів після цього повз Землю пролетить ще один астероїд, потенційно ще більший.

Другий астероїд, який здійснить максимальне зближення 9 травня 2022 року, має передбачуваний розмір від 380 до 860 метрів. Його швидкість буде ще більшою - близько 40000 км/ч. Як повідомляється, швидкість другого астероїда у дванадцять з половиною разів швидше, ніж куля, випущена з гвинтівки, або в 17 разів швидше, ніж реактивний винищувач.

Нагадаємо, раніше телескоп Hubble зробив фото двох галактик в самому розпалі зіткнення. Галактична взаємодія зробила систему VV689 майже повністю симетричною, і тепер вони схожі на величезні галактичні крила.

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