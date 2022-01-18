Довжина астероїда сягає понад 1 кілометр, це чималі розміри для такого космічного тіла.

Небезпечний астероїд наближається до Землі. За даними NASA, його довжина сягає понад 1 кілометр, а для такого космічного тіла це чималі розміри.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Науковці кажуть, що поки можна не панікувати, бо астероїд пролетить на досить безпечній відстані від Землі. Космічне тіло буде за 1 мільйон 900 тисяч кілометрів від нашої планети.

За інформацією науковців, астероїд може наблизитися до Землі вже 18 січня.

Уперше цей астероїд помітили ще 28 років тому, усі ці роки за ним спостерігали. Проте настільки близько до Землі він ще не наближався, саме тому на нього звернули таку увагу. Втім хвилюватися усе ж не слід.

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