Додаток "Дія" тестує запуск цифрових ПЛР-сертифікатів для українців.

Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився динамікою скачування і користування додатком "Дія".

Про це йшлося в інтерв’ю УНІАН.

Мінцифри спостерігає сотні тисяч активних користувачів додатку щодня. Федоров пояснив, що збільшення аудиторії застосунку пов’язане з цифровими COVID-сертифікатами.

"За останні півтора місяці додалися мільйон користувачів. Це пов’язано з ковідними сертифікатами - раніше для такої динаміки потрібно було вдвічі більше часу. Зараз користувачів "Дії" - 7,7 мільйонів", – уточнив Федоров.

Читайте такожFacebook змінить назву: ЗМІ дізналися дату ребрендингуМіністр нагадав, що зараз у "Дії" доступні міжнародний і жовтий та зелений внутрішні COVID-сертифікати.

"Також у нас зараз у роботі ПЛР-сертифікати (тобто коли ви здаєте тест, одразу можете згенерувати собі сертифікат на основі цього тесту). Тестуємо сертифікати людей, які одужали після COVID-19, а також ковідний сертифікат дитини, тому що дітей також починають вакцинувати. Ми розвиваємо різні формати і напрямки ковідних сертифікатів, які запускаються у світі, і завдяки цьому аудиторія також зростає", – пояснив Федоров.

У цьому ж інтерв’ю Федоров розповів, які ще документи і послуги планують додати у "Дію" найближчим часом.

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Автор: Яна Ставська