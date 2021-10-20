Окрім зміни місця реєстрації, над яким у "Дії" активно працюють, Федоров планує запустити сповіщення про кредитну історію, сповіщення про судові справи, електронну довідку про несудимість, можливість отримання субсидій і пенсій онлайн, подачу заяви на реєстрацію шлюбу, доставку водійських посвідчень поштою тощо.

Голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, які ще документи і послуги планують додати у "Дію" найближчим часом.

В ексклюзивному інтерв’ю УНІАН міністр заявив, що зараз активно працює над проектом зі зміни місця реєстрації.

"Кожного тижня я особисто займаюся проектом зі зміни місця реєстрації. Ми запустили цю послугу в травні і тестували її на шістьох містах, знайшли дуже багато проблем, які були не на поверхні: наприклад, проблеми з якістю даних у реєстрі військовозобов’язаних. І тепер нам довелося розробляти спеціальну технологію military ID. Ми закуповуємо комп’ютери (ми – Мінцифра!), щоб допомогти кожному військкомату отримати технічне обладнання, щоб наповнити реєстри військовозобов’язаних. І взагалі, по суті, ми почали з реформи прописки, закон приймаємо, робимо реформу Міграційної служби, а закінчуємо реформою військкоматів", - зазначив Федоров.

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Міністр наголосив, що планує запустити цю послугу уже до наступного Diia Summit, який, орієнтовно, відбудеться у листопаді цього року.

"Я сподіваюся, що нам вдасться запустити на Diia Summit працюючу послугу зміни місця реєстрації вже на всю країну, тому що це найпопулярніша в країні послуга, і вона передбачатиме автоматичний обмін даними з реєстром військовозобов’язаних (і у молодих хлопців не виникатиме проблема: "вас у цьому реєстрі немає"). Це буде послуга в кілька кліків. Вона виглядає вже зараз дуже технологічно. Але лишається налагодити процес міграції даних в Міграційній службі і закупити більше тисячі комп’ютерів для віськкоматів [сміється]", - зазначив Федоров.

Окрім зміни місця реєстрації, над яким у "Дії" активно працюють, Федоров планує запустити сповіщення про кредитну історію, сповіщення про судові справи, електронну довідку про несудимість, можливість отримання субсидій і пенсій онлайн, подачу заяви на реєстрацію шлюбу, доставку водійських посвідчень поштою тощо.

"Ми зараз тестуємо сповіщення про кредитну історію, тестуємо сповіщення про судові справи, активні push-сповіщення, якщо відкривається виконавче провадження (раніше деякі виконавчі провадження могли не приходити через те, що нотаріус міг не внести ІПН і тому подібне). Також плануємо запустити (і це супер-спойлер!) електронну довідку про несудимість, можливість отримання субсидій і пенсій онлайн, подачу заяви на реєстрацію шлюбу, доставку водійських посвідчень поштою (зараз у нас вже є послуга доставки свідоцтва про народження дитини поштою, і тепер будуть ще й водійські права). Ми це усе запускаємо на Diia Summit, який, орієнтовно, відбудеться у листопаді цього року, і те, що я перелічив – це лише 25% від усього того, що ми плануємо там запускати. Але не стану анонсувати усе", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, Федоров також розказав, про виправлення більшості помилок у мобільному додатку "Дія", пов'язаних із запуском електронних ковід-сертифікатів.

Детальніше про майбутнє Дії, сертифікатів вакцинації, PayPal в Україні, і про те, що зупиняє світових ІТ-гігантів від виходу на український ринок - читайте в повному інтерв'ю голови Мінцифри Михайла Федорова на УНІАН.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Надія Бурбела