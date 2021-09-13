За словами міністра, додаток "Дія" попередить про можливе шахрайство.

Додаток "Дія" після оновлення буде попереджати користувачів про перевірку кредитної історії банком.

Про це віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявити в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте такожУ Мінцифри розповіли, коли можна подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайнЗа його словами, якщо хтось спробує оформити кредит на користувача "Дії", останньому буде приходити оповіщення про перевірку банком його історії.

"Через кілька тижнів ми запустимо в "Дії" послугу, вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить сповіщення і йдеться про те, що перевіряється ваша інформація, який банк перевіряє і навіщо перевіряє вашу кредитну історію", - зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що українці, які не мають гаджетів або доступу до інтернету, зможуть скористатися послугами державного порталу "Дія" у Центрах надання адміністративних послуг зі спеціальними місцями для самообслуговування.

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Автор: Ольга Робейко