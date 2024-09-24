Технологія полягає у способі обробки світла після попадання в телескоп.

Французька агенція оборонних інновацій (AID) спільно з французькою компанією Cailabs досягла успіху у створенні високошвидкісного оптичного супутникового зв'язку між наносупутником на низькій орбіті та комерційною оптичною наземною станцією - це досягнення, за їхніми словами, є першим у світі.

Як пише Breaking Defense, Міністерство оборони Франції заявило, що цей проєкт сприяє цілям закону про воєнне програмування на 2024-2030 роки, який передбачає зусилля країни щодо підвищення своєї військової космічної гри.

"Супутниковий лазерний зв'язок стає дедалі цікавішою областю для багатьох урядів, оскільки вони прагнуть зробити Інтернет стійкішим до атак зловмисниками, включаючи підводні кабелі, якими нині проходить більшість трансатлантичного інтернет-трафіку. Крім того, лазерний зв'язок, як між супутниками, так і між супутниками та наземними станціями, дозволяє передавати великі обсяги даних за більш короткі терміни", - сказано в публікації.

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"Інші вже продемонстрували доказ концепції того, що лазерний зв'язок може бути встановлений між супутником та наземною станцією, але ми пропонуємо реальний продукт, який існує і може бути куплений у готовому вигляді", - сказав Жан-Франсуа Морізур, співзасновник та генеральний директор Cailabs, яка розробила оптичну наземну станцію.

За його словами, компанія вже продала принаймні сім наземних станцій, "про які дозволено говорити", до Південної Кореї, Австралії, Греції, Франції та США. Він уточнив, що ці станції куплені як безпосередньо країнами, так і компаніями, які працювали на уряди.

Наземна станція Cailabs "є білим куполом діаметром близько чотирьох метрів з великим телескопом, який стирчить з нього". Як зазначив гендиректор Cailabs, технологія полягає у способі обробки світла після попадання у телескоп.

Термінал лазерного зв'язку на борту наносупутника, вироблений Unseenlabs, іншою невеликою французькою компанією, також є готовим продуктом. Ці термінали, як пояснив Морізур, продаються багатьма фірмами, і завдяки Агентству розвитку космічного простору США всі вони повинні бути сумісні.

За даними Breaking Defense, Агентство розвитку космічного простору розробило стандарти для орбітального лазерного зв'язку, які має намір використовувати.

Французький експеримент було розпочато наприкінці 2023 року AID із запуском супутника Keraunos та метою тестування високошвидкісного оптичного зв'язку на основі інноваційної технології, розробленої Cailabs. AID надала 5,5 млн євро (6,1 млн доларів США) для фінансування проєкту Keraunos, в якому також брав участь Unseenlabs - інший стартап з Ренна (західна Франція). Команда змогла встановити стабільний лазерний зв'язок протягом декількох хвилин і, таким чином, не тільки відстежувати наносупутник, що летить низькою навколоземною орбітою з оптичної наземної станції, а й отримувати дані, відправлені з супутника.

У своїй заяві Міністерство оборони пояснило, що "переваги оптичного зв'язку перед звичайним радіозв'язком полягають у її швидкості, конфіденційності та незалежності від правил, які координують використання радіохвиль. Навіть якщо цей оптичний зв'язок іноді може бути порушений атмосферною турбулентністю, супутник Keraunos здатний обійти їх, щоб досягти оптимальної якості передачі".

Видання зазначає:

"Міністерство оборони заявляє, що успішний результат проєкту Keranos дозволяє використовувати космічний лазерний зв'язок на мобільних, наземних, морських або повітряних платформах"

На думку фахівців, ця система може бути інтегрована у майбутні супутникові системи військового відомства.

Директор з нових технологій в Unseenlabs Джонатан Галич каже, що "цей успіх відображає здатність Unseenlabs швидко виводити на орбіту ідеально функціональну, складну систему". Поєднання характеристик (наших) супутників з оптичними інноваціями Cailabs відкриває шлях до швидшого та безпечного зв'язку.

Проблеми з комунікаціями у світі

Нагадаємо, у березні у Червоному морі було перебито чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15, що з'єднують Європу, Азію й Африку та забезпечують роботу глобального інтернету й телекомунікацій. Йшлося, що це лінії Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom і TGN, на які припадає 25% трафіку в регіоні. Як повідомила компанія HGC Global Communications Limited (Гонконг), близько 15% трафіку з Азії прямує на захід, тоді як 80% цього трафіку проходить цими підводними кабелями в Червоному морі.

Компанія повідомила, що пошкоджені сегменти кабелів розташовані в південній частині Червоного моря, підпадають під юрисдикцію Ємену. Зі свого боку хусити, які раніше систематично атакували в Червоному морі судна, заперечують свою причетність до інциденту і звинувачують Велику Британію та США.

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