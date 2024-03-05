Це могло стати причиною сьогоднішнього глобального збою найбільших світових соцмереж, провайдерів і сервісів

У Червоному морі перебито чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15, що з'єднують Європу, Азію й Африку та забезпечують роботу глобального інтернету й телекомунікацій

Це лінії Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom і TGN, на них припадає 25% трафіку в регіоні, повідомила компанія HGC Global Communications Limited (Гонконг).

"Близько 15% трафіку з Азії прямує на захід, тоді як 80% цього трафіку проходить цими підводними кабелями в Червоному морі", - йдеться в заяві HGC.

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Компанія повідомила, що вже вживає заходів для пом'якшення наслідків, зокрема, проводить диверсифікацію для перенаправлення маршрутів, яких торкнулася проблема. Серед них напрямок на північ (Гонконг - материковий Китай - Європа) і напрямок на схід (Гонконг - США - Європа). Що стосується напрямку на захід, компанія диверсифікує трафік у рамках системи незачеплених 11 кабелів у Червоному морі.

"Початковий аналіз показав, що пошкоджені сегменти кабелів розташовані в південній частині Червоного моря, підпадають під юрисдикцію Ємену", - заявили в HGC.

Зі свого боку хусити, які раніше систематично атакували в Червоному морі судна, заперечують свою причетність до інциденту і звинувачують Велику Британію та США.

Глобальний збій соцмереж

Сьогодні користувачі найбільших світових соцмереж, провайдерів і сервісів зіткнулися з глобальним збоєм. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok і багато месенджерів перестали бути доступними.

Серед потенційних причин збою - пошкодження інтернет-магістралі в Червоному морі.

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