При цьому західні експерти сумніваються в можливості встановлення енергоємної зброї на підводному човні.

Супутники, включно із системою Starlink компанії SpaceX, можна знищувати за допомогою лазерів, встановлених на підводних човнах.

Такої думки дійшли китайські вчені, пише Business Insider. Річ у тім, що Китай та інші потенційні противники США невпинно шукають способи знищити або погіршити супутниковий зв'язок і наведення, які є перевагою військових США. Це не дає спокою вченим з Академії підводного плавання ВМС Китаю і вони впевнені, що підводні човни - це відповідь.

"Підводний човен із твердотільною лазерною зброєю мегаватного класу, встановленою в його середній частині, може залишатися під водою, доки він піднімає висувну "оптико-електронну щоглу" для стрільби по супутниках, перш ніж знову зануритися на глибину", - описує газета South China Morning Post з посиланням на дослідження.

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Лазер пропонує потенціал для стрільби по багатьох космічних цілях, але він пов'язаний з багатьма складнощами підводних операцій і не тільки. Вчені дійшли висновку, що запускати ракети по маленьких і численних супутниках, таких, наприклад, як Starlink, вкрай неефективно.

Китайці зрозуміли, що супутникові рої стають найважливішою частиною війни. Наприклад, вони дозволили Україні забезпечити зв'язок для ЗСУ, коли наявні засоби Інтернету та супутникового зв'язку були знищені. Таким чином, вони вирішили, що необхідно знищити або вивести з ладу безліч малих супутників на низькій орбіті.

Китайські дослідники представляють рішення у вигляді флотилій серійно випущених лазерних підводних човнів, які можна було б відправляти в океани по всьому світу. Вони чекатимуть даних стеження від інших джерел, щоб визначити, коли той чи інший супутник можна вразити.

"Коли супутник входить у зону ураження, лазерна зброя піднімається. Через обмеження обладнання виявлення підводного човна, інші сили повинні забезпечити супутникове наведення для підводного човна, щоб атакувати супутник. Після завершення атаки субмарина занурюється і чекає наступної місії або повертається в порт", - йдеться в дослідженні.

Крім знищення супутників, ці підводні човни можуть збивати літаки або вражати наземні цілі, як-от радари і нафтопереробні заводи.

Проте ідея підводного протисупутникового лазера залишає американських експертів байдужими. "Підводний човен доведеться проєктувати з нуля, щоб він виробляв багато-багато мегаватів електроенергії для живлення лазера, що стріляє по об'єкту на висоті 200-300 миль, і це забезпечує близько 10 кіловатів на цілі", - прокоментував колишній військово-морський аналітик Агентства військової розвідки Кріс Карлсон.

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