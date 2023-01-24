Вчені кажуть, що це не пов'язано з глобальним потеплінням.

Гігантський айсберг розміром з Лондон відколовся від антарктичного шельфового льодовика. Про це повідомляє NDTV.

Як повідомляється, величезний айсберг площею майже 1550 квадратних кілометрів відірвався від шельфового льодовика Бранта товщиною 150 метрів. Айсберг відколовся, коли тріщина, відома як Прірва-1, повністю пройшла через шельфовий льодовик.

Однак, як повідомляється, подія не пов'язана зі зміною клімату. Британська Антарктична служба (BAS) заявила, що це було очікуваним і є "частиною природної поведінки льодового шельфу Бранта".

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Це вже другий подібний розрив за останні два роки. У лютому 2021 року від шельфового льодовика Бранта відколовся айсберг площею 1270 кв.км. BAS повідомила, що новий айсберг трохи більше, і , ймовірно, буде дрейфувати в тому ж напрямку через течію.

Обидві ці події відбулися через десять років після того, як вчені BAS вперше виявили зростання великих тріщин у льоду. До цього останній великий шматок, що відірвався від Бранта, був в 1971 році.

За словами вчених, за останні два десятиліття втрата льоду з льодовикового щита Гренландії зросла.

У новому дослідженні експерти змогли виміряти крижаний покрив на відстані 300 кілометрів від узбережжя і з'ясували, що витончення льоду поширилося набагато вище за течією льодовика, ніж вважалося раніше. Так, на відстані 100-200 км вгору за течією від узбережжя льодовий покрив зменшився на 2-3 метри всього за 10 років. Танення льоду в Гренландії простежується до 250 км углиб суші.

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