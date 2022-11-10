Протягом останніх двох десятиліть втрата льоду з льодовикового щита Ґренландії зросла.

Протягом останніх двох десятиліть втрата льоду з льодовикового щита Ґренландії зросла внаслідок активнішого танення поверхні та скидання льоду в океан.

У дослідженні, опублікованному в журналі Nature, науковці за допомогою глобальної навігаційної супутникової системи і комп'ютерного моделювання з'ясували, що основним фактором майбутньої втрати льоду є Північно-Східний Ґренландський льодовиковий потік (довжиною близько 600 км і шириною 30-50 км).

Результати моделювання свідчать, що тільки цей сектор сприятиме підвищенню рівня моря на 13,5-15,5 мм до 2100 року. Це еквівалентно внеску всього льодовикового покриву за останні 50 років і спричинить стрімкі зміни в наступному столітті.

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Зазначається, що прискорення танення криги на північному сході Ґренландії почалося в 2012 році внаслідок відступу льодовика Zachariae Isstrøm, що дозволило теплішій морській воді глибше проникати углиб острова. Так, з 2011 по 2021 роки вчені виявили танення більше ніж на 30 метрів поблизу фронту відколу льодовика. За останнє десятиляття вся нижня частина льодовика Zachariae Isstrøm (від 0 до 50 км углиб острова) розтанула від 8 до 35 метрів.

У новому дослідженні експерти змогли виміряти крижаний покрив на відстані 300 кілометрів від узбережжя та з'ясували, що зтоншення льоду поширилося набагато вище за течією льодовика, ніж вважалося раніше. Так, на відстані 100-200 км вгору за течією від узбережжя уздовж головного стовбура Північно-Східного Ґренландського льодовикового потоку льодовий покрив зменшився на 2-3 метри з 2011 по 2021 рік. Зрідження льоду простежується до 250 км углиб суходолу.

Сусідній льодовик Nioghalvfjerdsfjord у цьому ж секторі на північному сході Ґренландії також демонструє значне зменшення льодового покриву - на 5-15 метрів.

Результати нової моделі науковців із кількох країн свідчать про зростання темпів танення з 2021 по 2050 рік, і вказують на те, що втрата льоду мігруватиме вглиб Північно-Східного Ґренландського льодовикового потоку. З 2050 по 2100 роки швидкість танення продовжить зростати та поширюватися далі вглиб острова. Весь регіон до 250 км вглиб і площею понад 20 тисяч квадратних кілометрів танутиме зі швидкістю 2-4 метри на рік.

Танення льодовиків - що відомо

Вчені вже давно б'ють на сполох через зміну клімату, спричинену глобальним потеплінням. Підвищення температури на планеті, у тому числі води в океані, призводить до танення льодовиків, а це, своєю чергою підвищує рівень води у світовому океані. Окрім негативних наслідків для екології підвищення рівня моря призведе до затоплення густонаселених прибережних регіонів.

Зокрема, танення льодовика Туейтс в Антарктиді, котрий отримав прізвисько "льодовика судного дня", може призвести до зростання рівня води у світовому океані в кращому разі на 0,6 м, а в найгіршому – на три метри. Цей льодовик згідно з останніми дослідженнями науковців, ледь тримається й може почати швидкий рух у найближчі роки.

Окрім уього вчені попередили, що через сильну спеку льодовикам у Альпах цього року також загрожує найбільша втрата маси за останні 60 років. Експерти побоюються, що альпійські льодовики можуть зникнути раніше, ніж очікувалося, уже найближчими роками.

Окрім цього науковці з'ясували, що Гімалайські льодовики також знаходяться на шляху до рекорду за втратами льоду. Зокрема, найвищий льодовик на найвищій горі в світі - Евересті - щороку втрачає лід через антропогенну зміну клімату. Лід, який формувався на льодовику близько 2000 років, розтанув приблизно за 25 років. Це означає, що він потоншав приблизно в 80 разів швидше, ніж утворився.

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