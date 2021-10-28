Будь-яка особа молодше 18 років, а також її батьки або опікуни тепер можуть подати запит на видалення своїх зображень із результатів пошуку.

Компанія Google дозволила видаляти фото дітей та підлітків із результатів пошуку за зверненням них самих або їхніх батьків.

Новий інструмент надасть неповнолітнім більше контролю над своїми фото, які видаються через пошук Google, повідомили в блозі компанії.

"Відповідно до нещодавно запровадженої політики користування, будь-яка особа молодше 18 років, а також її батьки або опікуни тепер можуть подати запит на видалення своїх зображень із результатів пошуку, виконавши кілька простих кроків. Це означає, що ці знімки не показуватимуться на вкладці "Зображення" або як ескізи в жодній функції в пошуку Google", - стверджують у компанії.

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В компанії розповіли, що для видалення фото потрібно заповнити анкету, у якій вказати повне ім'я та вік неповнолітнього, а також вказати URL-адреси зображень, які ви хочете видалити та URL-адреси будь-яких сторінок результатів пошуку, які містять зображення.

При цьому в Google наголосили, що видалення зображення з результатів пошуку не видаляє його з Інтернету.

Як повідомляв УНІАН, Google відключить монетизацію для частини контенту. Зміни торкнуться, в тому числі й відео на YouTube.

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Автор: Олександр Топчій