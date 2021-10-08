Політика компанії, яка забороняє рекламу контенту, що заперечує зміну клімату, набирає чинності через 30 днів.

Google відключить рекламу, яка знаходиться поруч з певним з контентом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Мова йде контент, який заперечує зміни клімату.

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Зміни торкнуться, в тому числі й відео на YouTube.

Як зазначили в компанії, заборона стосуватиметься контенту, в якому заперечується, що діяльність людини або викиди парникових газів сприяють зміні клімату.

Google буде використовувати комбінацію автоматизованих інструментів і людського аналізу, щоб забезпечити дотримання нових правил.

Політика компанії, яка забороняє рекламу контенту, що заперечує зміну клімату, набирає чинності через 30 днів.

Також, рекламодавці не зможуть купувати рекламу, яка заперечує зміну клімату або містить посилання на веб-сторінку, що заперечує зміну клімату. Політика, що стосується рекламодавців, набуде чинності через 60 днів.

Вихід Google на фінансовий ринок:

Про проект Plex стало відомо майже два роки тому. У листопаді 2019 року з'явилася інформація про плани Google вийти на ринок фінансових послуг.

Спочатку передбачалося, що проект дебютує у 2020 році. Однак, за словами співрозмовників видання, компанія відмовилася від цих планів на тлі низки зірваних дедлайнів і відходу керівника Google Pay Цезаря Сенгупта, який підтримував проект у квітні цього року.

4 жовтня 2021 року компанія Google заявила про те, що відмовляється від одного зі своїх проектів.

Автор: Олена Коваленко