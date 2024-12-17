Він жив ще до динозаврів.

Палеонтологи виявили, можливо, найбільш ранню з відомих шаблезубих тварин - хижака, що блукав нашою планетою до епохи динозаврів. Як пише Newsweek з посиланням на дослідження в журналі Nature Communications, раніше невідома доісторична істота за зовнішнім виглядом нагадувала собаку, хоча й мала помітні відмінності.

"Вона трохи схожа на собаку середнього розміру, можливо, розміром із хаскі... У неї не було шерсті, і не було вух, схожих на собачі", - сказав у прес-релізі співавтор дослідження Кен Анджелчик.

За словами Анджелчика, серед найхарактерніших особливостей цього хижака - набір дуже довгих, схожих на леза, іклів, які дають змогу припустити, що свого часу тварина була "головним хижаком".

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Цю істоту було описано за викопним зразком, знайденим на іспанському острові Майорка. Скам'янілість датується приблизно 280-270 мільйонами років тому. Це робить її найдавнішою з відомих представників групи вимерлих тварин, відомих як горгонопси - доісторичні родичі ссавців, що жили в пермський період, задовго до появи перших справжніх ссавців, а також динозаврів.

Вважається, що найдавніші з відомих до цього дослідження горгонопсів жили близько 265 мільйонів років тому. Однак нещодавно виявлений екземпляр, судячи з усього, належить до більш раннього періоду і може вважатися першою шаблезубою твариною на нашій планеті.

Під час досліджень на Майорці вчені виявили напрочуд велику кількість кісткових останків горгонопса - від фрагментів черепа, хребців і ребер до стегнової кістки, що дуже добре збереглася.

Незважаючи на це, зразок був занадто фрагментарним, щоб дослідники могли визначити, чи належить він до відомого виду горгонопсів, чи являє собою абсолютно новий вид. У результаті зразку поки що не присвоєно видової назви.

Раніше вчені знайшли в Британії скам'янілості, які зсувають походження сучасних ящірок на 35 млн років назад.

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