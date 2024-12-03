Скам'янілості білокрилок мають розмір близько 1,5 мм на 1,25 мм.

Палеонтологи виявили надзвичайно рідкісні крихітні скам'янілості, які проливають світло на минуле Нової Зеландії. Вони належать білокрилкам - типу комах, які існують уже мільйони років.

Дослідники з Університету Отаго знайшли ці рідкісні скам'янілості у відкладеннях кратерного озера міоценової доби в Хіндон-Маарі недалеко від Данідіна, Нова Зеландія, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що дивовижне збереження цих скам'янілостей робить це відкриття воістину незвичайним.

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"Відкриття цих крихітних скам'янілостей говорить нам, що ця група комах мешкає в Новій Зеландії щонайменше 15 мільйонів років", - сказала Дафна Лі, співавторка дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments.

Скам'янілості білокрилок мають розмір близько 1,5 мм на 1,25 мм. Зазвичай дорослі білокрилки мають довжину близько 3 мм або менше. Вони настільки крихітні, що їх майже не видно неозброєним оком. Мікроскопічне дослідження скам'янілостей виявило захоплюючий рівень деталізації. Лі зазначила:

"Було важко побачити багато неозброєним оком, але щойно скам'янілості опинилися під мікроскопом, ми змогли побачити дивовижні деталі".

Скам'янілості були чудово збережені, були чорні та овальної форми. Порівняно з сучасними білокрилками сегменти скам'янілих комах чітко позначені глибокими борозенками або швами. Це передбачає різницю в структурі їхнього екзоскелета або процесі збереження.

"Викопні рештки дорослих комах-білокрилок трапляються не так уже й рідко, але для того, щоб пупарій - захисна оболонка, з якої з'являється комаха, - скам'яніла, потрібні надзвичайні обставини. Близько 15 мільйонів років тому листок з пупарієм, мабуть, відокремився від дерева, його віднесло вітром у невелике озеро і він опустився на дно глибокого озера, щоб вкритись осадом і скам'яніти. Це повинно було статися у швидкій послідовності, оскільки крихітні скам'янілості комах прекрасно збереглися", - сказав Уве Каульфус, співавтор.

Зазначається, що незважаючи на свої розміри, скам'янілості надають цінну інформацію про еволюцію та різноманітність життя комах. Ця знахідка є першим свідченням існування білокрилок у стародавніх лісах Нової Зеландії.

Ба більше, це відкриття ще більш надзвичайне, оскільки це всього лише третій відомий приклад таких викопних пупарій у світі. Дослідники підтвердили, що ці комахи були невід'ємною частиною стародавніх екосистем Південного острова. Професор Лі додала:

"Нові відкриття, подібні до цих з викопних місць в Отаго, означають, що ми перейшли від майже нульових знань про роль комах до нового розуміння їхньої важливості в розумінні минулого біорізноманіття Нової Зеландії та історії наших лісових екосистем".

Дослідники підкреслюють, що переважна більшість із 14 000 видів комах, виявлених у Новій Зеландії, є ендеміками, тобто вони не зустрічаються більше ніде на Землі.

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