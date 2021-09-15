Космічних туристів чекає ряд випробувань.

Перша громадянська місія від компанії Ілона Маска SpaceX відправиться в космос 15 вересня. Екіпаж проведе на орбіті від двох до чотирьох днів.

Про це повідомляє ТСН.

До складу команди увійдуть підприємець, помічниця лікаря, ветеран Військово-Повітряних сил США і викладач.

Бувалі астронавти дали кілька порад новачкам.

Читайте такожСпівзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії (відео)"Більшість з нас відчули, як це - кататися на американських гірках. Коли вони на високій швидкості долають нерівність, і ви підлітаєте на сидінні. Це те, як все відчувалося мені. Тільки тривало це годинами", - поділився американець Марк Ванде Хей.

У свою чергу астронавт NASA Меган Макартур продемонструвала, як правильно мити голову і їсти.

"Якщо ви їсте занадто швидко, і частина рідини вилетить з харчових пакетів, то вона розлетиться всюди. Вона потрапить на ваших товаришів по команді. Ви виявите її через тиждень, в повітроводі або в інших місцях. Кожна дрібниця, яку ви сприймаєте як належне на землі, коли ваші речі залишаються на місці - дещо складніше в космосі", - додає Меган.

Екіпаж пройшов підготовку за навчальною програмою NASA. При цьому вони не будуть керувати кораблем, але четверо з них на орбіті проведуть ряд медичних експериментів з додатком для здоров'я.

Як раніше повідомляв УНІАН, астронавти Акіхіко Хосіде і Томас Песке провели у відкритому космосі 6 годин 54 хвилини. Це перший вихід у відкритий космос, проведений двома астронавтами-партнерами з різних країн з шлюзового відсіку Quest на МКС.

Автор: Анастасія Горбачова