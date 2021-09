Астронавти Акіхіко Хосіде і Томас Песке провели у відкритому космосі 6 годин 54 хвилини. Це перший вихід у відкритий космос, проведений двома астронавтами-партнерами з різних країн з шлюзового відсіку Quest на МКС.

Як повідомляється на сайті NASA, астронавти успішно зібрали і встановили опору для установки додаткової сонячної панелі для орбітальної лабораторії.

Крім того, команда замінила вимірювальне обладнання зовні станції.

This view from @Thom_Astro's spacesuit helmet cam looks at @Aki_Hoshide, the station's Kibo lab module and the Earth over 250 miles below. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CVpic.twitter.com/wX0nEInR35