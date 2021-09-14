Астронавти Акіхіко Хосіде і Томас Песке провели у відкритому космосі 6 годин 54 хвилини. Це перший вихід у відкритий космос, проведений двома астронавтами-партнерами з різних країн з шлюзового відсіку Quest на МКС.
Як повідомляється на сайті NASA, астронавти успішно зібрали і встановили опору для установки додаткової сонячної панелі для орбітальної лабораторії.
Крім того, команда замінила вимірювальне обладнання зовні станції.
This view from @Thom_Astro's spacesuit helmet cam looks at @Aki_Hoshide, the station's Kibo lab module and the Earth over 250 miles below. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CVpic.twitter.com/wX0nEInR35— International Space Station (@Space_Station) September 12, 2021
Зазначається, що в листопаді минулого року МКС подолала 20-річну річницю своєї безперервної населеності. За цей час орбітальну лабораторію відвідали 244 людини з 19 країн, проведено тисячі досліджень.
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В останні роки на МКС трапляється все більше поломок, левова частка яких припадає на російський сегмент станції – модуль "Зірка".
В липні російський модуль "Наука" ледь не знищив роботу всієї МКС - після стикування в апарату незаплановано спрацювали двигуни. Через це орієнтація МКС на орбіті змістилася на 45 градусів.
9 вересня на борту Міжнародної космічної станції спрацювала пожежна сигналізація після того, як екіпаж повідомив про дим і запах горілого пластику.