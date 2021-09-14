Щеня шіба-іну на прізвисько Флокі підняв курс криптовалюти.

Американський підприємець, інженер та мільярдер Ілон Маск показав свого нового улюбленця.

Фотографію цуценяти породи шіба-іну глава Tesla і SpaceX опублікував на своїй сторінці у Twitter. На фото малюк спить, підібгавши під себе лапки.

Цуценя Маск назвав Флокі, і фото підняло курс криптовалюти Shiba Flocki. За даними CoinGecko, після публікації твіту вартість токена криптовалюта за 3 години підіймалася на рекордні 1 300%.

Про ім'я свого шіба-іну мільярдер розповів у червні. Тоді після твіту Маска виросли котирування криптовалюта Shiba Inu.

My Shiba Inu will be named Floki — Name (@elonmusk) June 25, 2021

Ілон Маск відомий своєю любов'ю до криптовалюти Dogecoin, названої на честь інтернет-мему Doge. У лютому 2021 року після твітів мільярдера Dogecoin досяг нового максимуму ціни в 0,08 долара.

Згодом глава Tesla і SpaceX пояснив, чому так просуває саме цю криптовалюту.

Влітку оригінальне зображення інтернет-мему Doge продали у вигляді NFT за рекордні більш ніж 4 млн доларів. Це зробило його найдорожчим NFT-мемом усіх часів.

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Автор: Катерина Комолова