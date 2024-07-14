Енгл брав участь у місячній програмі "Аполлон" і запусках космічних шатлів.

Помер астронавт NASA, генерал-майор ВПС США Джо Енгл. Йому був 91 рік.

Енгл увійшов в історію як єдиний астронавт, який пілотував як ракетоплан Х-15, так і космічний шатл, йдеться на сайті NASA. "Природжений пілот Джо Енгл допоміг мріям людства здійснитися - програмі X-15, програмі "Аполлон", а також як один із перших командирів у програмі "Спейс шаттл"", - йдеться в заяві глави NASA Білла Нельсона.

Він згадав, що Енгл був одним із перших астронавтів, яких той зустрів у Космічному центрі ім. Джонсона. "Я ніколи не забуду його широку посмішку, теплоту і сміливість. Нам усім буде його не вистачати", - поділився Нельсон.

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"Його смерть залишила в наших серцях величезну втрату. Нас втішає те, що він приєднався до Тома Стаффорда і Джорджа Еббі, двох найкращих друзів", - сказала вдова Джині Енгл.

Том Стаффорд - учасник польоту "Аполлон-10", Джордж Еббі - один із керівників програми "Спейс Шаттл".

Хто такий Джо Енгл

Енгл став військовим льотчиком наприкінці 1950-х. За рекомендацією легендарного пілота-випробувача Чака Йегера, він потрапив до Аерокосмічної школи пілотів-дослідників, після якої приєднався до програми випробувань X-15.

Проєкт North American X-15 - важлива віха в історії американської авіації. У рамках цього проєкту людина вперше в історії здійснила гіперзвуковий і суборбітальний (на висоту понад 80 км) польоти. Суборбітальний політ дає змогу пілоту отримати статус астронавта. Енгл став ним у віці 32 років, увійшовши в історію як наймолодший пілот, який коли-небудь отримав кваліфікацію астронавта.

Потім Енгл вступив на службу в NASA. Тоді вперше в історії агентства до загону астронавтів приєднався фахівець, який уже мав досвід космічних польотів. У складі загону він був включений до запасного екіпажу місії "Аполлон-10".

У 1977 році він брав участь у випробуваннях корабля "Ентерпрайз", у листопаді 1981 року - командував другим польотом космічного шатла "Колумбія". Останні зі своїх 224 годин у космосі він провів, командуючи екіпажем шаттла "Діскавері" 1985 року.

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